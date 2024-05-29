Türkiye Maarif Vakfına, Girmek İçin Yarışıyorlar - Son Dakika
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Eğitim

Türkiye Maarif Vakfına, Girmek İçin Yarışıyorlar

Türkiye Maarif Vakfına, Girmek İçin Yarışıyorlar

Türkiye Maarif Vakfı, son 8 yılda 52 ülkede 470 eğitim kurumu açarak uluslararası eğitimde önemli bir konuma geldi. Bu yıl, 30 ülkede düzenlenen Maarif'e Giriş Sınavı'nda (MAGİS) öğrenciler kıyasıya yarışıyor. Vakıf, 6 kıtada 53 bin öğrenciye eğitim veriyor ve bu yıl 30 ülkede yapılacak MAGİS'e 20 binden fazla öğrencinin katılımı bekleniyor.

29.05.2024 21:04  Güncelleme: 21:12
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Türkiye Maarif Vakfı, son 8 yılda 52 ülkede 470 eğitim kurumu açarak uluslararası eğitimde önemli bir konuma geldi. Vakıf, yurtdışındaki Türk çocuklarına anadil, kültür ve akademik başarı imkanı sunan Eğitim Merkezleri açarak güvenilir bir eğitim alternatifi oluşturuyor. Bu yıl, 30 ülkede düzenlenen Maarif'e Giriş Sınavı'nda (MAGİS) öğrenciler kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), uluslararası eğitimde okul sayısı bakımından ülkemizi ilk beşte temsil ediyor. Vakıf, 6 kıtada 53 bin öğrenciye eğitim veriyor ve bu yıl 30 ülkede yapılacak Maarif'e Giriş Sınavı'na (MAGİS) 20 binden fazla öğrencinin katılımı bekleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Eğitimde Önemli Bir Konuma Yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016 yılında hazırladığı kanunun TBMM'de yasalaşmasıyla kurulan TMV, Anadolu irfanı ve insanlığın ortak değerlerini esas alarak büyük kabul gören bir eğitim anlayışı benimsiyor. Vakfın okullarına olan talep her geçen gün artıyor ve Maarif'e Giriş Sınavı, geleceğin liderlerini ve başarılı bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz Cumartesi Moritanya'da yapılan sınavların ardından öğrenciler, toplam 30 ülkede gerçekleştirilecek MAGİS ile uluslararası standartlarda eğitim veren Maarif Okulları'na girebilecek. İlk defa 2018'de 9 ülkede 2 bin 661 öğrenciye uygulanan sınav, yıllar içinde genişleyerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı başardı.

Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Eğitimde Önemli Bir Konuma Yükseldi

Ülkelerin Zeki ve Nitelikli Öğrencileri Seçiliyor

2022-2023 eğitim yılında 28 ülkede gerçekleştirilen MAGİS'e 14 bin 204 öğrenci katılırken, bu yıl 30 ülkede düzenlenecek sınava 20 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor. Sınav, Arnavutluk, Pakistan, ABD, Gürcistan, Nijer, Kamerun ve Sırbistan gibi ülkelerde uygulanacak. Bu sene şu ana kadar 25 ülkede sınavlar tamamlandı.

Öğrencileri, Maarif Okulları'nda kaliteli eğitimle buluşturarak hayatlarına dokunan ve başarılarına katkıda bulunan MAGİS'in, gelecekte daha da yaygınlaşması ve daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Eğitimde Önemli Bir Konuma Yükseldi

Türkçe'yi ve Türk Kültürünü Öğreniyorlar

MAGİS ile Maarif Okulları'na giren öğrenciler, beş temel alanda eğitim alacak. Temel sosyal bilimler, fen ve matematik bilimleri, bilişim ve teknoloji derslerinin yanı sıra, eğitim aldıkları ülkelerin milli kültürü hakkında da öğrenim görecekler.

Ayrıca B2 düzeyinde Türkçe ve ana dil eğitimlerinin yanı sıra, bulundukları ülkede geçerli bir yabancı dili de öğrenecekler. Türk Kültür ve Medeniyeti dersleri ile dünya ülkeleri ile Türkiye arasında insani ve kültürel diplomasinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde yetişecekler.

Türkiye Maarif Vakfı, Uluslararası Eğitimde Önemli Bir Konuma Yükseldi

Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye Maarif Vakfına, Girmek İçin Yarışıyorlar - Son Dakika

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