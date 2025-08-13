Türkiye'nin nüfusu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye\'nin nüfusu belli oldu
13.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

160 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

KADIN NÜFÜS ORANI YÜZDE 49,99

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

İLERİ YAŞLARDA KADIN NÜFUSU ERKEKLERİ İKİYE KATLIYOR

Projeksiyonlarda öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise ileri yaşlardaki cinsiyet dağılımındaki farklılık oldu. Türkiye genelinde kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşitken, yaş ilerledikçe kadınların nüfus içindeki oranı erkekleri belirgin şekilde geçiyor.

Özellikle 90 yaş ve üzeri nüfus grubunda bu fark daha da artıyor. 1 Temmuz 2025 verilerine göre, bu yaş grubunda 76 bin 841 erkek bulunurken, kadın nüfusunun 174 bin 340 olduğu görülüyor. Bu durum, kadınların ortalama yaşam beklentisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu teyit ediyor.

Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'nin nüfusu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:25:45. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin nüfusu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.