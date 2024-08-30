YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı

Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler, yerleştirdikleri üniversiteler hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Kimi kazandığı üniversiteden memnun olduğunu ifade ederken kimi de ulaşımdan kalacağı yere kadar kafasında birtakım soru işaretleriyle 4 yılını geçireceği kente gidecek.

"BURAYA NASIL GİDİP GELECEĞİZ?"

Gençlerin kafasında soru işaretiyle gideceği kentlerden biri de Çankırı... Uçsuz bucaksız bir arazinin ortasına yapılan üniversite yerleşkesinin görsellerini sosyal medyada paylaşanlar "Her şey iyi güzel de biz buraya nasıl gidip geleceğiz?" sorusunu sormaya başladı.

"SANAYİ BÖLGESİ ZANNETTİM"

Gündem olan bu gönderilerin altına "Burada çok iyi uluslararası ilişkiler okunur hem de Türkçe", "Sanayi bölgesi zannettim", "50 sene önce ODTÜ de böyleydi", "Balonla iniyor olabilirler" şeklinde yorumlar yapıldı.