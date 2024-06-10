Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekti - Son Dakika
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Eğitim

Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekti

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Isparta'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi M.E.E., ChatGPT isimli yapay zeka programına soruları çözdürmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Kopya düzeneği, düğme kameralar ve dijital materyallere el konulurken M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.06.2024 12:46
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Türkiye genelinde düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek için terk döktüğü YKS'de kopya çeken bir öğrenci yakayı ele verdi. Hareketlerinden şüphelenen öğrenciyi yakın takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken suçüstü yakaladı.

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENİNCE HAREKETE GEÇTİLER

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi sınav salonunda soruları çözmeye başladı. Ancak öğrencinin davranışlarından şüphelenen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAPAY ZEKA İLE KOPYAYA SUÇÜSTÜ

Öğrenciye hiçbir şey hissettirmeyen ekipler, şüpheliyi kopya çektiği sırada suçüstü yakaladı. Öğrencinin üzerinden çıkan düzenek ise ağızları açık bıraktı. İncelenen düzenekte, kopyacı öğrencinin arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

ADRESLERİNDEN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda şüpheliye yardım eden A.B de yakalandı. Şahısların ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve dijital materyalleri ele geçirildi.

KOPYACI ÖĞRENCİ CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekti

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Son Dakika Eğitim Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selim Kayisi: Ülkenin böyle girişken öğrencilere ihtiyacı var. 94 9 Yanıtla
    Sivet Ok: Cezaevine göndermek yerine sınavı geçersiz sayılıp para cezası verilebilirdi. Ancak bu tür şeylere kafası çalışan birini yeteneği doğrultusunda kullanmak gerekir. Haksızlık ve kanunsuzluk yoluyla kopya tabi ki doğru değil. 52 9 Yasmi Ysr: Balığı uçmaya, kuşu yüzmeye, fili yılan gibi sürünmeye zorlayan bu sistemden ne beklenir. Öğrenci kesinlikle çok zekice bir davranış sergilemiş. Herkese başarı sağlayabileceği bir alan verilse keşke... 11 1 Sessiz Yolcu: Yorumlara bakıyorum herkes çok zeki bir çocuk diyor neden cezaevine gönderildi diyorlar. Madem çok zeki neden soruları kendi aklı ile çözmüyor ve fark edilmez ise başka birinin hakkına girecek. Ceza evi yetmez ömür boyu sınav hakkı iptal edilmeli. Arz edin ki sizin çocuğunuzun hakkını gasp etmiş fark edilmez ise 5 3 Selim Kayisi: Ben girişken öğrencilere ihtiyaç var dedim. Aslında bakarsanız yakalandıysa beceriksizdir. 3 1
  • Veysel Çelik: Ben olsam madalya takıp direk görev verirdim :) 49 9 Yanıtla
  • Hakikat: Ya oglum,bu kadar zekaya sahipsen;soruyu yapay zekaya nicin cozduruyorsun.Sen kendin coz.Teknolojiyi kullanan birisinin cezaevine gonderilmesi akillica bir karar degil.Onu tutuklayan yargi bir gun bu dehaya ihtiyac duyucaklar. 34 5 Yanıtla
    Sivet Ok: Ders çalışmak ona zevk vermiyor demek ki kafa başka şeye çalışıyor o halde o yönde onu kanun çerçevesinde yetiştirip değerlendirmek lazım. 24 3
  • Nurcan Pehlivan: Anlamıyorum tutuklamak yerine devletin bölümlerinde direk işe alması gerekir. Şaka yapmıyorum gerçekten. Çocuktaki yeteneği devlet görmüyorsa gitsin yurtdışına 22 6 Yanıtla
  • Derya Erkan: Anlamıyorum bu kişi bildiğin suç işlemiş ve yorumlara bakınca bu kişinin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi istenmiş. O zaman ülkede hırsızları, katilleri vb ödüllendirelim yetenekleri ve girişkenlikleri nedeniyle. Hoş zaten öyle de yapıyoruz gibi… 9 8 Yanıtla
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