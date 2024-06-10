Üniversite sınavında yapay zeka yardımıyla kopya çekti

Selim Kayisi:

Ülkenin böyle girişken öğrencilere ihtiyacı var.

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Sivet Ok: Cezaevine göndermek yerine sınavı geçersiz sayılıp para cezası verilebilirdi. Ancak bu tür şeylere kafası çalışan birini yeteneği doğrultusunda kullanmak gerekir. Haksızlık ve kanunsuzluk yoluyla kopya tabi ki doğru değil. 52 9

Yasmi Ysr: Balığı uçmaya, kuşu yüzmeye, fili yılan gibi sürünmeye zorlayan bu sistemden ne beklenir. Öğrenci kesinlikle çok zekice bir davranış sergilemiş. Herkese başarı sağlayabileceği bir alan verilse keşke... 11 1

Sessiz Yolcu: Yorumlara bakıyorum herkes çok zeki bir çocuk diyor neden cezaevine gönderildi diyorlar. Madem çok zeki neden soruları kendi aklı ile çözmüyor ve fark edilmez ise başka birinin hakkına girecek. Ceza evi yetmez ömür boyu sınav hakkı iptal edilmeli. Arz edin ki sizin çocuğunuzun hakkını gasp etmiş fark edilmez ise 5 3