Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var - Son Dakika
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Eğitim

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK\'ten açıklama var

Üniversite sisteminin değişeceği ve yeni bir eylem planının hayata geçmesiyle aynı üniversite bünyesinde hem sağlık hem mühendislik hem de sosyal bilimler gibi farklı alanlarda eğitim verilemeyeceği iddiası kamuoyunda infiale neden olmuştu. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan Yükseköğretim Kurulu "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

06.10.2024 14:03
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Bazı basın yayın organlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Gelişme büyük ses getirirken Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yayınlanan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz tarafından yürütülen böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda Kurulumuz tarafından yapılan sunumda; yükseköğretim hayatımız, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülmekte olan ihtisaslaşma programı, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır.

Toplantıda ayrıca gelecek 30 yılda dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna yönelik hazırlıkları ve projeleri konusunda, Kurul Başkanı ve üyeler tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Çok verimli gerçekleşen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"YÖK'Ü YIPRATMAYA YÖNELİK HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de üniversite sisteminin, tek alanda eğitim modeliyle köklü bir değişiklikten geçmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan geniş katılımlı bir toplantıda, üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve bu alanda marka haline gelmesi için yeni bir eylem planının masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, aynı üniversite bünyesinde hem sağlık hem mühendislik hem de sosyal bilimler gibi farklı alanlarda eğitim verilemeyeceği ifade edilmişti.

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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