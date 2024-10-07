Üniversiteler Siyaha Büründü

Eğitim

Narin Güran'ın 8 yaşında korkunç bir şekilde öldürülmesinin şoku atlatılamamışken vahşet haberleri gelmeye devam etti. Semih Çelik isimli 19 yaşındaki cani, yaşıtı iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletti. Aynı gün içinde İstanbul'un göbeğinde bir kadına cinsel istismar görüntüleri infial yarattı. Bugün de 2 yaşında cinsel istimara uğrayan ve darbedilen Sıla bebekten acı haber geldi. Kadınlara yönelik tüm bu cinayet ve cinsel istismar haberleri üniversite öğrencilerinin canına tak ettirdi. Fakülteler siyaha büründü. Türkiye'yi yasa boğan haberlerin art arda gelmesi üzerine üniversite grupları bugün okullarda siyah giyilmesi çağrısında bulundu. Birçok öğrencinin çağrıya uyduğu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda görüldü. Bazı dersliklerde tüm öğrencilerin siyah giydiği kareler sosyal medyada paylaşıldı.