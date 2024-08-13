Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi

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Haberler.com ekibi, İstanbul Üsküdar'da sokak röportajı düzenleyerek vatandaşlara çarpım tablosu soruları yöneltti. Bazı vatandaşlar soruları doğru ve kesintisiz yanıtlarken, bazıları tereddüt yaşadı veya yanlış cevap verdi. Bazı vatandaşlar, temel matematik işlemlerinde zorlanmalarına rağmen doğru cevabı bulmak için çaba gösterdiler.

13.08.2024 17:34  Güncelleme: 18:27
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Haberler.com ekibi olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, vatandaşlara çarpım tablosundan rastgele sorular yönelttik. "2x2", "7x5" ve "6x5" gibi basit çarpma işlemlerine farklı yanıtlar geldi. Bazı vatandaşlar soruları doğru ve kesintisiz bir şekilde yanıtlarken, bazıları ise tereddüt yaşadı ya da yanlış cevap verdi.

Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi

Farklı yaş ve eğitim düzeylerinden insanların katıldığı bu röportaj, toplumsal bir kesiti ve matematiksel bilgi seviyelerini gözler önüne serdi. Röportaj sırasında bazı vatandaşlar, temel matematik işlemlerinde zorlanmalarına rağmen doğru cevabı bulmak için çaba gösterdi. Özellikle çarpım tablosuna dair soruların bazen yetişkinlerde bile zorluk yaratabileceğini gösteren bu durum, matematiksel bilgi seviyesinin günlük yaşamda nasıl yer aldığını gözler önüne serdi.

Üsküdar\'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi

İstanbul, Üsküdar, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • abuzer yavuz: çok komik adamlar kelime i Şahadet getiremiyor kelime i tevhid bilmiyor sorsan milliyetçiyim der Müslümanım der çarpmayın da bilmiyor 6 4 Yanıtla
  • Ümit Gög: milletimiz carpmayi degil de çarpilmayi iyi biliyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi - Son Dakika
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