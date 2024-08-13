Üsküdar\'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi

Eğitim

Haberler.com ekibi olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, vatandaşlara çarpım tablosundan rastgele sorular yönelttik. "2x2", "7x5" ve "6x5" gibi basit çarpma işlemlerine farklı yanıtlar geldi. Bazı vatandaşlar soruları doğru ve kesintisiz bir şekilde yanıtlarken, bazıları ise tereddüt yaşadı ya da yanlış cevap verdi.

Farklı yaş ve eğitim düzeylerinden insanların katıldığı bu röportaj, toplumsal bir kesiti ve matematiksel bilgi seviyelerini gözler önüne serdi. Röportaj sırasında bazı vatandaşlar, temel matematik işlemlerinde zorlanmalarına rağmen doğru cevabı bulmak için çaba gösterdi. Özellikle çarpım tablosuna dair soruların bazen yetişkinlerde bile zorluk yaratabileceğini gösteren bu durum, matematiksel bilgi seviyesinin günlük yaşamda nasıl yer aldığını gözler önüne serdi.