Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Uygar Şaşmaz, Haberler.com'da yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Yapay zeka uygulamalarından TÜBİTAK projelerine, teknopark yatırımlarından akademik başarılarına kadar fakültenin vizyonunu anlatan Şaşmaz, öğrencilere sundukları imkanların ayrıntılarını paylaştı.
Dr. Şaşmaz, mühendislik fakültelerinde eğitim alabilmek için sıralama barajının önemine dikkat çekerek, "Mühendislik fakülteleri için en az 300 binin altında olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Fakültelerinde yapay zekanın her alanda kullanıldığına vurgu yapan Şaşmaz, "Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok" diyerek teknolojinin sunduğu sınırsız fırsatlara dikkat çekti.
Öğrencilerinin en az bir TÜBİTAK projesi deneyimiyle mezun olduğunu açıklayan Şaşmaz, "Mezun olana kadar öğrencilerimize en az bir tane TÜBİTAK projesi yaptırıyoruz" dedi. Bu projelerde öğrencilerin yürütücü olduğunu, öğretim üyelerinin ise danışmanlık yaptığını belirtti.
Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından birine sahip olduklarını belirten Şaşmaz, "Türkiye'de henüz 3 yaşında olmasına rağmen 3. sıraya yerleşmiş, 150 milyon dolar bütçeli teknoparkımız var" açıklamasıyla girişimcilik altyapılarını anlattı.
Dr. Uygar Şaşmaz, fakültelerindeki akademik kadronun uluslararası başarılarına dikkat çekerek, "Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünyadaki en başarılı akademisyenler sıralamasında %2'lik dilime girmiş 9 tane öğretim elemanımız var" dedi.
Son Dakika › Eğitim › Uygar Şaşmaz: Yapay zekayı kullanarak yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok - Son Dakika
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