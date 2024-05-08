Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Savcılarına Eğitim Semineri - Son Dakika
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Eğitim

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Savcılarına Eğitim Semineri

Antalya'da düzenlenen eğitim seminerinde Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı ele alındı. İnsan ticaretiyle mücadele ve insanlığa karşı suçlar gibi konuların yanı sıra Türk yargı sistemi hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

08.05.2024 18:10  Güncelleme: 18:15
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Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya'da bir eğitim semineri düzenlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde organize edilen seminere Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 20 savcı katıldı.

"İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Soruşturmalarda Savcıların Rolü" başlıklı seminerde, insan ticaretiyle mücadele ve insanlığa karşı suçlar gibi konularda işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ele alındı. Ayrıca, Türk yargı sistemi hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Yargıtay'dan Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Savcılarına Eğitim Semineri

Eğitim kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Başsavcılıkları arasında insan ticareti ile mücadele ve insanlığa karşı suçlar konusunda işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Türk yargı sistemi hakkında da bilgi verilen seminerde, meslektaşlar arasında şahsi ilişkilerin ve iletişim ağının geliştirilmesinin karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Yargıtay'dan Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Savcılarına Eğitim Semineri

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Son Dakika Eğitim Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Savcılarına Eğitim Semineri - Son Dakika

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