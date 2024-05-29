Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta din dersinin zorunlu, matematik dersinin ise seçmeli olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Basında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
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29.05.2024 18:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? İletişim Başkanlığından iddiaları yalanladı - Son Dakika
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