Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, rektörlük mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı.

YÖK'te gerçekleştirilen mazbata takdimiyle birlikte Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü görevini yeni dönemde de sürdürecek.

Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın yeniden rektör olarak atanması, MSKÜ'nün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarının yeni dönemde de devam etmesi açısından önem taşıyor.