Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi - Son Dakika
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Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi

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Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yılbaşı ağacı süslemelerini engellemek isteyen bir grup, üniversite içinde namaz kıldı. Üniversitede öğrenciler grupla karşı karşıya gelirken; özel güvenlik olayların büyümesini engelledi.

12.12.2024 18:17
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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerginliği yaşanıyor. Dün öğrencilerin üniversitede süsledi yılbaşı ağacının süsleri dün gece özel güvenlikler tarafından sökülmüştü.

Öğrenciler bugün yine bir araya gelerek ağacı süsledi. Ancak öğrencilerin ağacı süslemelerine engel olmak isteyen bir grupla öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

NAMAZ KILDILAR

Grupla öğrenciler arasında olay çıkmaması için özel güvenlikler önlem alırken; grubun tekbir getirerek ağacın önünde namaz kıldığı görüldü. Namazın ardından grubun öğrencilere saldırdığı da gelen bilgiler arasında.

"YILDIZ LAİKTİR LAİK KALACAK"

Öte yandan öğrencilerin de gruba tepki göstererek 'Yıldız laiktir, laik kalacak' sloganı attığı ifade edildi. Üniversitede özel güvenlikle dışında polis de önlemler aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde yılbaşı ağacı gerilimi

Yıldız Teknik Üniversitesi, 3-sayfa, Yılbaşı, Gündem, Eğitim, Toplum, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mehmet Yılmaz:
    cahilleri üniversiteye alırsanız sonuç tarikatci olur böyle olur işte 48 93 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yılbaşı ağacı süslemek istiyenler Yunanistana yallahhhhhhh 76 61 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    abi birakin kim ne susluyorsa suslesin. namaz kilan kilsin. abi iki tarafda takilmamali. 71 18 Yanıtla
  • Hasan Çetinkaya:
    Ulen gerizekalılar bunun laiklik ile ne alakası var 53 12 Yanıtla
  • Seyfullah Öner:
    laiklik diyerek dinsiz özgürlük diyerek terbiyesiz nesiller yetiştirdik yazıklar olsun bizlere 48 13 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    universiteye gidip de hala bu isleri olay haline getirenlerin tasdiknamesini verin gitsin. abi sana ne milletin kildigi namazdan, sana ne susledigi agacdan. bu kadar mi karacahilsiniz. 34 8 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Gevur işi 20 19 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    evet hiristiyanız diyorlar 18 16 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    yıl başı ailecek oturup hoş muhabbet etmekte, toplanıp güzel vakit geçirmekte, içmesini bilen içiyorsa bunda ne var? Kimse kimseye eziyet etmiyorsa,bırakın insanları... 23 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS SENDE AFGANİSTAN A GIT SULALENIDE GÖTÜR 12 11 Yanıtla
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