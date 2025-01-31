YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu - Son Dakika
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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu

YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan\'da \'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi\' kuruldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam eden ortak üniversite kurma teşebbüsünün sonuçlandığını açıkladı. 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' adıyla kurulan üniversite, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak ve uluslararası standartlarda eğitim verecek.

31.01.2025 17:36
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam etmekte olan ortak üniversite kurma teşebbüsünün olumlu sonuçlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığıyla Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' açılıyor" dedi.

Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Taşkent'te kuruluşuna dair bir kararname yayımladığını belirterek, "Özbek kardeşlerimizle yaptığımız müzakereler olumlu sonuçlandı ve bu üniversite bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. Hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ve Yükseköğretim Cumhuriyet Kurulu arasında yapılan mutabakat zaptıyla hayata geçtiğini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'da tamamen Türkiye'ye ait bir modelle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeli Özbekistan tarafından da benimsenmiş olup, aynı model üzerine Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulmuştur.

İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi bu üniversite çatısı altında birer program, bölüm açacak. Bu üniversiteye bir büyük kampüs de verilmiştir ve binaları da hazırdır. Taşkent'te bu sene bu üniversite eğitim öğretime başlayacak. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan'da da Azerbaycan'da da artıracağız."

Özvar, Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de programlarının yürümekte olduğunu hatırlattı.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde Türk yükseköğretim kurumlarındaki eğitim müfredatlarının esas alınacak. Üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği, ekonomik ve sosyal bilimler gibi branşlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilecek.

Üniversite, başta Türkiye olmak üzere önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak ortak programlar temelinde eğitim programları uygulayacak. Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülke vatandaşlarına üniversitede burslu öğrenim yerleri tahsis edebilecek. Üniversite mezunlarına, ortak yabancı yükseköğretim kurumunun ve üniversitenin diploması verilecek. Üniversitenin kuruluş ve faaliyetlerinin koordinasyonu için bir yönetim kurulu oluşturulacak.

"Türkmenistan'la da görüşmeler sürüyor"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin bütün Türk dünyasına hizmet edeceğini belirterek, "Akabinde Türkmenistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz." dedi.

Özvar, "Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini, kalitesini dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, bu vizyonla Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK Başkanı Özvar duyurdu; Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu - Son Dakika

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