YÖK Başkanı Özvar: Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın
2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar'ın kullandığı "Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın" ifadesi tartışma yarattı.
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16.07.2024 10:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar: Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın - Son Dakika
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