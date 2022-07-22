Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek

22.07.2022 11:52
Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ekim alanı geçen yıla göre yüzde 55 artan pamuktan bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da ekim alanı geçen yıla göre yüzde 55 artan pamuktan bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Başta tekstil olmak üzere yağ sanayisi ve hayvancılık sektörüne önemli bir ham madde sağlayan ve stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak dikkat çekiyor.

Geçen sene toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için uygulanan "nöbetleşe ekim" dolayısıyla 1 milyon 800 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılan Şanlıurfa'da yaklaşık 900 bin ton kütlü pamuk hasadı gerçekleştirildi.

"İnşallah çiftçilerimiz bu yıl altın yılını yaşayacak"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk denilince akla gelen ilk ismin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen pamuğun yaklaşık yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yetiştirildiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1 milyon 800 bin dekar alanda ekimi yapılan pamukta yaklaşık 900 bin ton kütlü pamuk elde edildi. Bu sene 2 milyon 800 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. Bu sezon inşallah beklentimiz 1 milyon 400 bin ton kütlü pamuk elde edilmesidir. Pamuk hem bölge için hem ülke için çok önemli bir üründür. İşsizliği önleyen stratejik bir ürün olan pamuk, fabrikaların da ham maddesidir. Bu sene çok şükür pamukların gelişimi çok iyi, herhangi bir hastalık veya kurt yok. Geçen yıl münavebeden (ekim nöbeti) dolayı ekim alanımız azdı ancak bu sene 1 milyon dekar alanımız daha arttı. Pamuk fiyatları çok güzel, inşallah çiftçilerimiz bu yıl altın yılını yaşayacak. Beyaz altın dediğimiz pamuk bu sene gerçekten beyaz altın olacaktır. Girdiler yüksek olsa da çiftçilerimiz pamuk fiyatlarının iyi olmasından dolayı memnun. Pamuk fiyatı şu an için 25 lira civarında."

"Geçen yıla göre bu sene pamuk çok iyi"

Çiftçi Halil Baskın da 15 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek bu sene 45 dönüm arazide pamuk ekimi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Pamuğun bakımı ve hastalıktan korunması için gerekli ilaçlamaları ve çalışmaları yaptıklarını ifade eden Baskın, "Bu sene pamukta yüksek bir rekolte beklentimiz var. Geçen yıla göre bu sene pamuk çok iyi. İnşallah emeğimizin karşılığını hasat döneminde alacağız diye umut ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Turistlerin Karasu Nehri'nde rafting keyfi Turistlerin Karasu Nehri'nde rafting keyfi
Kaynak: AA

Hamster Coin, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:06 Kendisine "İğrenç bir insan" diyen Nisa'yı takipten çıkaran Adem Kılıçcı: Hayatımda yeri yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement