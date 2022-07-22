Siirt haber! Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı

Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı

SİİRT Siirt'te haziran ayının ilk haftası başlanılan kırmızı mercimek, arpa ve buğday hasadı tamamlandı. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, "Son yılların en bereketli hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık hububat ve bakliyat ekim alanından 140 bin ton civarında ürün bekliyoruz" dedi.

Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında hububat üretimi yapıldığını belirten Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yaklaşık 305 bin dekar araziye ekimi yapılan buğday hasadından 125 bin ton verim beklendiğini dile getirdi. Geçen sene kuraklık nedeniyle birçok üründe istenilen verimi alamadıkları için çiftçiler için zor bir yıl geçirdiklerini değerlendiren Günbat, bu yıl olumlu iklim koşulları ve nisan ayında yağan yağmurların ürünlerde rekolteyi arttırdığını söyledi.

Son yıllara göre alınan yüksek verimden dolayı üreticilerin memnun olduğunu ifade eden Günbat, "Bu yıl yağmurların zamanında yağması, havanın iyi gitmesi ile birlikte özellikle hububatta son 20 yılın verimliğini ve kalitesini elde ettik. Yağmurlar yeteri kadar yağınca, don olaylarının olmayışı her şey normal seyrinde gittiğinden dolayı biz çiftçi ve çiftçi temsilcisi olarak bugüne kadar hasadını yaptığımız kırmızı mercimek, buğday ve arpa da çok memnunuz. Fiyatlarda beklediğimizin üstündedir şuan. Fiyatlarda çok iyidir. Bu yıl son 20 yılın en verimli hasatlarımızı yaptık buğdayda. Kırmızı mercimekte çok bereketli bir yıl geçirdik. Darısı kalan ürünlerimize" şeklinde konuştu.