Siirt haber! Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt haber! Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı

22.07.2022 10:20

Siirt haberler: Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandıSİİRT Siirt'te haziran ayının ilk haftası başlanılan kırmızı mercimek, arpa ve buğday hasadı tamamlandı.

Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı

SİİRT Siirt'te haziran ayının ilk haftası başlanılan kırmızı mercimek, arpa ve buğday hasadı tamamlandı. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, "Son yılların en bereketli hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık hububat ve bakliyat ekim alanından 140 bin ton civarında ürün bekliyoruz" dedi.

Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında hububat üretimi yapıldığını belirten Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yaklaşık 305 bin dekar araziye ekimi yapılan buğday hasadından 125 bin ton verim beklendiğini dile getirdi. Geçen sene kuraklık nedeniyle birçok üründe istenilen verimi alamadıkları için çiftçiler için zor bir yıl geçirdiklerini değerlendiren Günbat, bu yıl olumlu iklim koşulları ve nisan ayında yağan yağmurların ürünlerde rekolteyi arttırdığını söyledi.

Son yıllara göre alınan yüksek verimden dolayı üreticilerin memnun olduğunu ifade eden Günbat, "Bu yıl yağmurların zamanında yağması, havanın iyi gitmesi ile birlikte özellikle hububatta son 20 yılın verimliğini ve kalitesini elde ettik. Yağmurlar yeteri kadar yağınca, don olaylarının olmayışı her şey normal seyrinde gittiğinden dolayı biz çiftçi ve çiftçi temsilcisi olarak bugüne kadar hasadını yaptığımız kırmızı mercimek, buğday ve arpa da çok memnunuz. Fiyatlarda beklediğimizin üstündedir şuan. Fiyatlarda çok iyidir. Bu yıl son 20 yılın en verimli hasatlarımızı yaptık buğdayda. Kırmızı mercimekte çok bereketli bir yıl geçirdik. Darısı kalan ürünlerimize" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Siirt'te tarım arazisi doludan zarar gören çiftçilere 1,5 milyon lira yardım Siirt'te tarım arazisi doludan zarar gören çiftçilere 1,5 milyon lira yardım Siirt'te 100 ton buğday yangında kül oldu Siirt'te 100 ton buğday yangında kül oldu Siirt'te üçüncü kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Siirt'te üçüncü kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt haber! Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt haber! Siirt'te son 20 yılın en bereketli hasadı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement