0xScope raporuna göre Binance pazar payında düşüş yaşarken rakipleri güçleniyor

Ekonomi

0xScope tarafından hazırlanan 2024 CEX Piyasa Raporu, dünyanın en büyük 22 kripto borsasından toplanan, spot ve türev işlem hacimlerini kapsayan kapsamlı verilere dayanmaktadır. Merkezi borsalar geçen yıl 54 trilyon dolarlık işlem hacmini toplu olarak işlemiş ve bu rekabetten büyük kazananlar ve kaybedenler ortaya çıkmıştır.

Rapordan Başlıca Bulgular:

? Binance'in Düşüşü ve Rakiplerinin Yükselişi: Binance, en büyük kripto para borsası konumunu korumasına rağmen, spot ticaretteki pazar payında %52,5'ten %39,54'e geriledi. Pazar payındaki %13'lük kayıp, özellikle geçen yıl 7. sıradan (%3,2 pazar payı) bu yıl %8,51 ile 2. sıraya yükselen Bybit'in artan rekabetini göstermektedir. Şu anda üçüncü en büyük borsa olan OKX, pazar payını %5,4'ten %6,38'e yükseltirken, Bitget de %10,28'e yükselerek önemli kazanımlar elde etti.

? Türev İşlemlerde Büyük Artış: Rapor, toplam 54 trilyon dolarlık işlem hacminin 39,38 trilyon dolarını oluşturan türev işlemlerinde güçlü bir artış olduğunu vurguluyor. OKX, Bybit ve Bitget bundan en çok yararlananlar oldu. OKX türev piyasasının %19,83'ünü ele geçirirken, onu %13,98 ile Bybit ve %12,73 ile Bitget takip etti. Binance'in türev piyasasındaki payı %50,9'dan %42,5'e düşerek bir önceki yıla göre %8,4'lük bir düşüş kaydetti.

? Merkezi Olmayan Borsaların (DEX'ler) Yükselişi: Rapor ayrıca, bir yıl önce %10 olan toplam spot işlem hacminin %13,6'sını oluşturan merkezi olmayan borsaların (DEX'ler) artan etkisinin de altını çiziyor. Zincirler arası çözümler ve likit staking gibi merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yenilikler DEX'lerin cazibesini artırmaya devam ediyor.

? Borsa Token'larının Performansı: Borsa token'larının performansı, raporun bir diğer önemli alanını oluşturuyor. Binance'in yerel tokenı BNB, Haziran 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 710 $'a ulaşarak önemli bir büyüme kaydederken, Bybit destekli MNT, Katman 2 platformunun yerel varlığı olma rolünden faydalanarak kayda değer bir büyüme gösterdi. Diğer yandan, Huobi'nin HT token'ı keskin bir düşüş yaşadı ve fiyatı geçtiğimiz yıl %77 oranında düştü.

0xScope CEO'su Phillip Torres, Raporun Bulguları Hakkında Yorum Yaptı: "Bu yılki CEX Piyasa Raporu, Binance gibi bir zamanların tartışılmaz liderlerinin hakimiyetinin atik rakipler tarafından zorlandığı, giderek daha rekabetçi bir ortam göstermektedir. OKX, Bybit ve Bitget gibi borsalar hem spot hem de türev işlemlerde pazar paylarını büyütme fırsatını yakaladı. Aynı zamanda, merkezi olmayan borsalar da Web3 alanındaki merkeziyetsizleşmeye yönelik daha geniş eğilimleri yansıtarak güç kazanıyor."

"Kripto piyasası gelişmeye devam ettikçe, yenilikçilik başarının temel itici gücü olacaktır."

"0xScope olarak, yatırımcıların bu değişimleri yönlendirmelerini ve bilinçli kararlar almalarını sağlayan gelişmiş yapay zeka destekli araçlar sunmaya kararlıyız. Yapay Zeka Portföy Takibi ve gerçek zamanlı alım satım sinyalleri gibi özelliklere sahip Scopechat platformumuz, kullanıcıların bu hızlı tempolu ortamda bir adım önde olmalarına yardımcı olmak için geliştirildi."

Kurumsal Katılımın Etkisi: Raporda ayrıca kurumsal yatırımcıların Web3 ekosistemini yeniden şekillendirmedeki rolünün de altı çiziliyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte kurumsal sermaye kripto piyasasına akın ederek 2024 yılında toplam piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu sermaye akışı borsalar için yeni fırsatlar yaratırken, geleneksel finans kurumlarının alana girmesiyle rekabeti de artırdı.

Geleceğe Bakış: 2024'ün sonuna yaklaştıkça, merkezi ve merkeziyetsiz borsalar arasındaki rekabetin yoğunlaşması beklenmektedir. DEX'lerin yükselişi ve borsa token'larının sürekli büyümesi, kripto dünyasının geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır. 0xScope raporuna göre, Binance'in pazar payındaki son durumu, hakimiyet savaşının bitmekten çok uzak olduğunu gösteriyor.

Tüm bu trendlerin analizi ve verilerin daha derinlemesine incelenmesi için 2024 CEX Piyasa Raporu'nun tamamına 0xScope web sitesinden ulaşabilirsiniz.

0xScope Hakkında

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile 0xScope'un güçlü bir veri katmanı oluşturma taahhüdü, yapay zekanın Web3'e entegrasyonuna öncülük etmeye yardımcı olmaktadır. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan en kapsamlı Web3 veri tabanı ile 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerde sektöre öncülük etmeye devam etmektedir.

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