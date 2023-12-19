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Restoran, kafe ve pastanelerle ilgili "fiyat listesi" kararı! 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Restoran, kafe ve pastanelerle ilgili "fiyat listesi" kararı! 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre 1 Ocak 2024'ten itibaren işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koyacak.

Restoran, kafe ve pastanelerle ilgili "fiyat listesi" kararı! 1 Ocak 2024\'ten itibaren geçerli olacak
19.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:21
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Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak.

1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde, "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yeni uygulama ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Restoran, kafe ve pastanelerle ilgili 'fiyat listesi' kararı! 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak - Son Dakika


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