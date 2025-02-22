Yılbaşında altın alan ne kadar kazandı? İşte en net hesaplama

Ekonomi

Güvenli liman altına yönelik talep küresel risklerin arttığı ortamda yüksek seyrediyor. Bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının da altın alımını hızlandırdığı dönemde kıymetli maden fiyatları rekor üstüne rekorlar kırıyor.

İKİ AYDA KAZANÇ % 15'İ BULDU

2025 yılının başından bu yana kısa düzeltme hareketleri hariç yükseliş eğilimini sürdüren ons altın cuma günü itibariyle2 bin 947 dolara ulaşarak tarihi zirve noktasını yeni rekorlara taşıdı. Uzmanlar, ons altında yüzde 2'lik bir yükseliş yaşanması halinde 3 bin dolar sınırının aşılabileceğini belirtiyor.

Rekor kıran bir diğer altın çeşidi de gram altın oldu. 3 bin 440 TL ile yeni rekor kırdıktan sonra güncel fiyatı 3 bin 431,11 TL olan gram altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından oldu. 1 Ocak 2025 tarihinde bir gram altın alan yatırımcı, 21 Şubat'a kadar %15 kâr elde etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları;

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 431,11 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 782,83 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11 bin 623,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 23 bin 004,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23 bin 790,70 TL

Gremse altın satış fiyatı: 57 bin 705,54 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 930,03 dolar