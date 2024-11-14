1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak - Son Dakika
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Ekonomi

1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak

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Yeni yılla birlikte devreye girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarınca şirketlerin araçlarına taktırması zorunlu kılınacak olan ''Taşıt Tanıma Birimleri''nin ücreti 2 bin 360 TL + KDV olacak.

14.11.2024 16:19
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Yeni yılla birlikte birçok kaleme zam gelecek, birçok yeni uygulama da ilk kez devreye girecek.

1 Ocak tarihi itibariyle Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamaya konulacak. Kurulum ve işletme görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verilen sistem, tüm vergi mükellefleri için zorunlu olacak.

Akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için şirketler tarafından araçlarına "Taşıt Tanıma Birimleri"ni (TTB) bu sene bitmeden taktırmaları gerekiyor.

2 BİN 360 TL + KDV OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ilan edilen TTB fiyatı şu anda bin 810 TL + KDV olarak uygulanıyor. Dolayısıyla şirketler yılbaşına kadar araçlarına bu fiyat üzerinden TTB taktırmak zorunda bulunuyor.

Ancak GİB'in resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre TTB'lere de yeni yılla birlikte Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılacak.

Ekim ayında açıklanan yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32,24 olarak hesaplandı. Böylelikle TTB taktırma fiyatı gelecek yıl kayıt yapacak araçlar için 2 bin 360 TL + KDV olarak güncellenecek.

1 Ocak\'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatih COŞKUN:
    GIÇIMIZIDA ÇİP TAKIN 26 0 Yanıtla
  • Aycan Özarıcı:
    Yine taktılar 18 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Geç kalınan erken seçim için ülkede her geçen gün kan kaybı 14 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Oy verenlere hakkımı helal etmiyorum devam 6 5 Yanıtla
  • Serdar Cebeci:
    soymaya devam 10 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Neden maaşları 1 ocak 12 den sonra zam yapmıyosunuz 9 0 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Abi ben anlamıyorum amaç Taşıt Tanıma Sistemi değilmi , Opet Otobilim var zaten neden o parayı vereyim ki 9 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    Allah makarnacilarin belasını versin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak - Son Dakika
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