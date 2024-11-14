1 Ocak\'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak

Ekonomi

Yeni yılla birlikte birçok kaleme zam gelecek, birçok yeni uygulama da ilk kez devreye girecek.

1 Ocak tarihi itibariyle Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamaya konulacak. Kurulum ve işletme görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verilen sistem, tüm vergi mükellefleri için zorunlu olacak.

Akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için şirketler tarafından araçlarına "Taşıt Tanıma Birimleri"ni (TTB) bu sene bitmeden taktırmaları gerekiyor.

2 BİN 360 TL + KDV OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ilan edilen TTB fiyatı şu anda bin 810 TL + KDV olarak uygulanıyor. Dolayısıyla şirketler yılbaşına kadar araçlarına bu fiyat üzerinden TTB taktırmak zorunda bulunuyor.

Ancak GİB'in resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre TTB'lere de yeni yılla birlikte Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılacak.

Ekim ayında açıklanan yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32,24 olarak hesaplandı. Böylelikle TTB taktırma fiyatı gelecek yıl kayıt yapacak araçlar için 2 bin 360 TL + KDV olarak güncellenecek.