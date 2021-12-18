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100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak - Son Dakika

100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak

18.12.2021 13:20
100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla dağıtacağı simit camekanları için kura çekilişi yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla dağıtacağı simit camekanları için kura çekilişi yapacak. 6 Ocak'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek 100 simit camekanı kura çekilişi için başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı Zabıta Karakolu'nda alınacak.

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 100 simit satış yeri ve simit camekanı tahsis edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, başvuru sürecini de duyurdu.

Engelli vatandaşlar, HES kodu ve istenilen evraklarla birlikte 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı içinde yer alan Zabıta Karakolu'na gelerek 09.00-16.00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Kura çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşlar, simit camekanları için detaylı bilgiye "https://www.ankara.bel.tr/" adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekanlar, 6 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek. - ANKARA

100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak
100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak
100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 100 simit camekanı kura ile sahiplerini bulacak - Son Dakika Ekonomi


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