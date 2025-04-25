120 yıllık çay firması iflas ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

120 yıllık çay firması iflas ediyor

120 yıllık çay firması iflas ediyor

120 yıllık bir geçmişe sahip olan çay firması, mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Konkordato sürecinde mahkeme Tirebolu 42'den alacaklılar toplantısı için tarih verdi.

25.04.2025 10:07
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120 yıl önce kurulan Türkiye'nin çay devi Tirebolu 42 küresel boyuttaki ekonomik krize daha fazla dayanamadı. İflasın eşiğine gelen çay şirketi Tirebolu 42 için konkordato kararı veren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanımıştı. Mahkeme son olarak, 120 yıldır hizmet veren çay devinin alacaklılar toplantısı için tarih verdi.

Türkiye'de önemli bir marka haline gelen Giresun'un tanınmış çay markası olan Tirebolu 42 Çay Fabrikası, uzun süredir devam eden ekonomik krizden kurtulamayarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, Tirebolu 42 Çay hakkında kesin mühlet kararı verilmesinin ardından alacaklılar toplantısı aşamasına geçildi. Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak'tan oluşan heyet, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri gereğince tüm yasal süreci tamamladı.

ALACAKLILARIN İÇİN TOPLANTI TARİHİ 15 MAYIS

Mahkeme tarafından alacaklılara yönelik olarak yapılan çağrı kapsamında, borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtlarına ilişkin incelemeler tamamlandı ve konkordato projesi nihai haline getirildi. Konkordato teklifinin görüşüleceği alacaklılar toplantısının ise, 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal'da yer alan Titanic Business Otel'de gerçekleştirilmesine karar verildi. Adi alacaklılar için toplantı saat 10.00'da başlayacak. Rehinli alacaklılar için ise aynı gün saat 12.00'de ayrı bir toplantı yapılacak.

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İş Dünyası, Tirebolu, Mahkeme, Ekonomi, Finans, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 120 yıllık çay firması iflas ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ökkeş Kalem:
    Küresel falan değil Türkiye de ekonomik deprem var 21 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Biz hep çay içeriz nasıl olmuş bu iflas işi at yarışına mı yatırmış parayı emicem 9 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    su son 8 10 ayda sira sira bu gibi haberler geliyor... 5 0 Yanıtla
  • ahmet keles:
    nasıl dev anlamış değilim "tirebolu 42"diye çaymı var yada hangi markaları üretiyor.Hiçbir markette görmedim. 1 0 Yanıtla
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