13 firmanın 24 temsilcisi Londra'da İngiliz firmalarla iş görüşmesi yaptı - Son Dakika
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13 firmanın 24 temsilcisi Londra'da İngiliz firmalarla iş görüşmesi yaptı

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13 firmanın 24 temsilcisi Londra\'da İngiliz firmalarla iş görüşmesi yaptı
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TTSO koordinasyonundaki proje kapsamında Trabzon, Ordu ve Giresun'dan 13 tekstil ve ayakkabı firması Londra'da tanıtıldı. Etkinlikte 24 temsilci İngiliz firmalarla ikili görüşme yaparken TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bunun ihracat bağlantılarını geliştireceğini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Trabzon, Ordu ve Giresun'dan tekstil ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 13 firmanın ürün ve üretim kapasitesi İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, "Bölgesel Tekstil ve Ayakkabı Kümelenmesi" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 13 firmanın 24 temsilcisi İngiliz firmalarının temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, etkinliğin firmaların ihracat bağlantılarını geliştirmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Firmaların ihracat hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Londra'da gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri, tekstil ve ayakkabı sektörlerimiz açısından yeni ticari bağlantılar kurmak için önemli bir fırsat sunuyor. Burada kurulan ilişkilerin somut siparişlere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
EkonomiTekstilGiresunTrabzonİhracatGüncelÇelebiLondraOrduSon Dakika

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