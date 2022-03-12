133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi

133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak

12.03.2022 09:01
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak

Samsun'un yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak "2022 yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Samsun'un yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak "2022 yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "2022 Yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde "Yem Bitkileri Projesi Tohum Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törende tohumların dağıtımına başlandı.

"1 milyon 272 bin ton kaba yem ihtiyacımız var, üretimimiz ise 967 bin ton"

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde toplam 396 bin büyükbaş, 275 bin de küçükbaş hayvanımız mevcut. Toplam 1 milyon 272 bin ton kaba yem ihtiyacımız var. Toplam üretimimize baktığımızda 967 bin ton üretimimiz mevcut. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle il genelinde 133 ton tohum dağıtacağız. Bununla 33 bin 700 dekar alanda toplam 113 bin ton yem bitkisi üretimi yapacağız. Bu demek oluyor ki kalan 305 bin tonun 3'te 1'ini daha karşılıyoruz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ovası'nın çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Çok değerli ovası ve toprakları var. Verimli arazilerimizin olduğu bir bölge. Burada tabii ki tarımın gelişmesi, büyümesi verimli olması için her zaman çalışıyoruz. Hükümetimizin tarımla ilgili önemli destekleri var. Ama bunun yanında da özellikle yerelde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçelerde verdiği bu destekler bizim tarımımız için çok önemli" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "En temel şey insanoğlunun dünyada ayakta kalması. Hayatta kalabilmek içinde sağlıklı yaşaması gerekiyor ve gıdaya ihtiyacımız var. Bu tür pandemi gibi, savaş gibi kriz ortamlarında en temel kurallardan birisi hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmeniz içinde kendinizi savunmanız ve aynı zamanda halkınızı doyurmanız gerekiyor. Bu noktada aldığımız ürünün miktarını arttırmak zorundayız. Kalitesini de arttırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

3 yıllık dönem içerisinde yapılan alt yapı hizmetleri ve belediyenin çalışmalarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

"Alt yapı ve kırsal kesim problemlerini bitirdiğimiz zaman, asıl belediyecilik o zaman ortaya çıkacak. Bu coğrafyada ayakta kalmak az çalışmayla olmayacak, çok çalışmak durumundayız. Bugün ben, yarın başkası. Bu şehrin belediye başkanı çok çalışmak zorunda. Bafra alüvyon ovası. Burada yetişecek ürünlere ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte bu ovalarımızda en verimli, katma değeri yüksek, size de maddi katkısı olacak ürünlerin yetiştirilmesi gerekli." - SAMSUN

133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak

YORUMLAR
500
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak Sağlık çalışanları işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylediler Sağlık çalışanları işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylediler Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yeni bina Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yeni bina

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Tohum, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:38 Her yerde aranıyordu! 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu! Hem de direksiyon başında
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 09:07:57. #1.13#
SON DAKİKA: 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3'te 1'ini karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement