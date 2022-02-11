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14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda indirim - Son Dakika

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda indirim

11.02.2022 14:11
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda indirim

Mardin'in Artuklu ilçesinde Dr. Mars Kolonyaları ile adını duyuran firma, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda yüzde 14 indirime gitti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Dr. Mars Kolonyaları ile adını duyuran firma, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda yüzde 14 indirime gitti.

Artuklu ilçesinde bulunan Dr. Mars Kolonyaları, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir kampanya hazırladı. Kampanyada çiftlere özel kalp şeklinde kolonya şişesi üretilerek, ürünlerde yüzde 14 indirim yapıldı. Kampanyanın başladığını bildiren Dr. Mars Kolonyaları sahibi ve aynı zamanda kimya mühendisi olan Hamdullah Adsoy, "Kokuların öyle bir inandırıcılığı vardır ki, sözden, gözle görmekten, duygudan, iradeden daha güçlüdür. Savılıp atılamaz bu inandırıcılık, soluduğumuz havanın ciğerlerimize işleyişi gibi o da içimize işler, doldurur bizi, hepten ele geçirir, çaresi yoktur diyor Patrick Süskind. Biz de Patrick Süskind'e teşekkür ederiz. Dr. Mars kokularından vazgeçemeyenlere cevap olduğun için. Bu mükemmel kokuları Sevgililer Günü'ne özel 11 Şubat ve 14 Şubat arası yüzde 14 indirimle siz değerli müşterimizi bekliyor" dedi. - MARDİN

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda indirim

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Sevgililer Günü, Artuklu, Mardin, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kolonyalarda indirim - Son Dakika Ekonomi


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