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15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

26.11.2021 12:59
15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Bursa'da, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından makine sektörünün uluslararası ticaretine ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Ur-Ge projesi kapsamında 15 ülkeden gelen 150 iş insanı, sektör temsilcileriyle yeni iş birliklerine imza attı.

Bursa'da, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından makine sektörünün uluslararası ticaretine ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Ur-Ge projesi kapsamında 15 ülkeden gelen 150 iş insanı, sektör temsilcileriyle yeni iş birliklerine imza attı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Rusya, Almanya, İspanya, Ukrayna ve İsviçre başta olmak üzere 15 ülkeden gelen 150 iş insanının, Bursa'daki makine firmalarının temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde yeni iş birliği sözleşmeleri imzalandı.

İkili iş görüşmelerine katılan firma sahibi Arda Yurdatepen, "Bursa, makine sektöründe önemli bir üretim yeteneğine sahip. Tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, güvenilir partner olması nedeniyle Bursa gibi üretim merkezi şehirleri ön plana taşıyacaktır. Yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dünya piyasalarında gücümüzü artıracak olan bu etkinliğin daha sık yapılması ticarete daha fazla yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Akıllı teknolojiler alanında faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi Bülent Akyürek de havacılık araçlarına özel test sistemleri geliştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Savunma sanayinin güçlü olduğu Rus firmalarıyla ticari ilişkilerimiz bulunuyor. Burada ikili iş görüşmeleri kapsamında Rus firmalarıyla yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmelerimizin sonucunda da birkaç firmayla kısa süre içinde sözleşmelerimizi imzalayacağız."

Ukrayna'da faaliyet gösteren Agrokonsultos firmasını temsilen ikili iş görüşmelerine katılan Romualdas Dudutis, üretimde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları makineleri temin etmek için Bursa'ya geldiklerini bildirdi. Dudutis, "Makine temini için İsveç firmalarıyla çalışıyoruz. Buradaki görüşmeler, bize yeni alternatifler sunabilir. Bursa, lokasyon olarak çok kritik bir yerde. Buradan Avrupa pazarına ulaşmak, bizlere çok önemli bir avantaj sunabilir. Yaptığımız görüşmelerle bu detayları geliştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya merkezli Future Investments firması adına iş görüşmelerinde bulunan Gintare Narkeviciute de Bursa'nın sanayideki potansiyeliyle gelişime açık bir şehir olduğunu, iletişim gücü ve iş potansiyelinin yaptıkları görüşmelerle yeni iş birliklerine dönüşeceğini ifade etti.

15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ukrayna, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 15 ülkeden 150 iş insanı Bursa'da makine sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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