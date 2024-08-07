15 yıl sonra bir ilk! Merkez reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı - Son Dakika
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Ekonomi

15 yıl sonra bir ilk! Merkez reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı

15 yıl sonra bir ilk! Merkez reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı

Merkez Bankası temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı. 2009'dan bu yana yayınlanan veride ilk kez Merkez'in reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü.

07.08.2024 15:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında, verilerin yayımlanmaya başladığı 2009 yılının başından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

EN DÜŞÜK ALIM 2009 ŞUBAT AYINDA

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolar ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapılırken, temmuz ayında bu rakam sıfır oldu. Daha önce en düşük alım, verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılının şubat ayında sadece 70 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.

Merkez Bankası, İhracat, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 yıl sonra bir ilk! Merkez reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Duran CELIK: Belediyeler devlete olan borçlarını ödese devletin hiç bir mali sorunu kalmaz 10 24 Yanıtla
  • Ali Göktürk: Arkadaşlar merkez bankası dolar alımı yapıp ani çıkışları baskılıyordu. Yani demek istiyorlarki. Rezervler doluyor ABD borsası çalkalanıyor döviz şuna için tehlike değil demek istemişler mealen 4 12 Yanıtla
  • serhat celik: bu ne anlama geliyor tam olarak bilen biri var mı ? 11 5 Yanıtla
  • Soner ÇIBUK: Arkadaşlar ne anlama geldiğini bilen bir arkadaş teknik olarak konuyu açıklayabilir mi ? almayarak iyimi yaptılar? 2 6 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı: yaptığım yoruma neden göremiyorum ankamadım 8 0 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas: iyi 5 1 Yanıtla
  • Salih Kara: Reeskont kredisi vermezsen döviz alımı yapmamış olursun….. aaah ah hep kaçak haberler 0 0 Yanıtla
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