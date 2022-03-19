1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti

19.03.2022 17:21

1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın ettiÇANAKKALE Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti

ÇANAKKALE Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak olan köprüyü merak eden vatandaşlar Lapseki (Asya) viyadüğüne akın etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Köprüden ücretsiz geçmek ve o anları da ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar köprüye akın etti. Ailesi ve arkadaşlarıyla köprü viyadüğünde duran vatandaşlar, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Asya'dan Avrupa'ya geçiş tarafında yoğun araç kuyrukları oluştu.

Yozgat'tan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görmek için gelen Habip Avşar, "1915 Çanakkale Köprüsü çok güzel olmuş. Ben Yozgat'tan hususi köprüyü incelemek için geldim. Köprü bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Ülkemize ve Çanakkale'ye ayrı bir değer katmış. İnanıyorum ki ülkemiz daha ileriki yıllarda şahlanacaktır" dedi.

"Çanakkale'ye ikinci köprü had safhada"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu da etkileyerek köprü yoğunluğunun fotoğrafını paylaştı. Turan, fotoğrafa, 'Çanakkale'miz için 2. köprü had safhada sayın bakanım. Bu defa deniz altından bir geçiş istiyoruz" notunu düştü.

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti

YORUMLAR
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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Tragger, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğun trafik... Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti - Son Dakika


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