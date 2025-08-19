2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında güncellemeler yaptı.

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.

19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

AKBANK

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL

Net Kazanç 64.373 TL

TEB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

GARANTİBBVA

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL

Net Kazanç 64.373 TL

ING

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL

Net Kazanç 70.882 TL

QNB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 2.067.989 TL

Net Kazanç 67.989 TL

CEBTETEB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL

Net Kazanç 57.140 TL

HSBC

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL