2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu
Ekonomi

2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu
19.08.2025 08:43
Bankaların güncel mevduat faiz oranları bugün itibarıyla yeniden güncellendi. 2 milyon liranın 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listelendi.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında güncellemeler yaptı.

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.

19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

AKBANK

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL

Net Kazanç 64.373 TL

TEB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

GARANTİBBVA

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL

Net Kazanç 64.373 TL

ING

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL

Net Kazanç 70.882 TL

QNB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 2.067.989 TL

Net Kazanç 67.989 TL

CEBTETEB

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL

Net Kazanç 57.140 TL

HSBC

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL

Net Kazanç 66.542 TL

Ekonomi

SON DAKİKA: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu - Son Dakika
