2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında güncellemeler yaptı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.
19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL
Net Kazanç 64.373 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
GARANTİBBVA
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 2.064.373 TL
Net Kazanç 64.373 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL
QNB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.067.989 TL
Net Kazanç 67.989 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL
Net Kazanç 57.140 TL
HSBC
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.066.542 TL
Net Kazanç 66.542 TL
