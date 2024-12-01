200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti

200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti

Otomotiv sektöründe ardı ardına iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, otomotiv sektöründe küresel çapta yaşanan krize dayanamayan 200 yıllık Alman otomotiv üreticisi Gerhardi iflasını açıkladı.

01.12.2024 16:49
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Dünyanın en eski otomotiv üreticilerinden Gerhardi iflas bayrağını çekti.

Küresel çapta etkili olan otomotiv krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Sektöre agresif bir giriş yapan Çin menşeli elektrikli otomobil üreticileriyle beraber, otomotiv devlerinin karlılık oranları da tarihin en dip seviyelerine iniş gösterdi. Söz konusu durum firmaların ardı ardında küçülmeye gitmesine yol açıyor. Almanya'dan gelen son iflas duyurusu, sektörde devam eden sarsıntıların süreceğini gözler önüne serdi.

200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti

200 YILLIK OTOMOTİV ÜRETİCİSİ İFLASINI AÇIKLADI

Son olarak, Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, otomotiv sektöründe meydana gelen küresel çaplı kriz sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Artı 49'un haberine göre, 1796 senesinde kurulan ve merkezi Lüdenscheid kentinde yer alan Gerhardi, otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenleri üretiyordu. Firmanın, Almanya'da üç tesisi ve ABD'de de bir fabrikası bulunuyor. Toplamda bin 500 çalışanı istihdam eden Gerhardi'nin iflas bayrağını çekmesi, çalışanların geleceği konusunda da büyük bir belirsizlik yarattı.

200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti

ALMAN EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE

Almanya'nın lokomotifi olarak görülen otomotiv sektöründeki kriz; yapısal sorunların, gözden kaçan trendlerin ve jeopolitik risklerin karmaşık bir etkileşimiyle belirginleşti. Otomotiv endüstrisi, ülkenin toplam katma değerinin yüzde 5'ini yaratırken istihdamın da yüzde 3'ünü tek başına sağlıyor. Gelir bakımında da açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda. Alman otomotiv firmaları geçtiğimiz sene 272,6 milyar Euro değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk düşüyor. 2024 Haziran itibarıyla Alman otomotiv endüstrisinde tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin çalışıyor olduğu kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023 yılına oranla yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 200 yıllık otomotiv devi resmen iflas etti - Son Dakika

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