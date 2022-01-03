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2021'de 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

2021'de 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirildi

03.01.2022 13:34
2021'de 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını belirterek, "174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını belirterek, "174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık." dedi.

Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin dış ticaret rakamları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve TİM Başkanı Gülle'nin katıldığı programda açıklandı.

İsmail Gülle, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl tüm hedefleri birer birer gerçekleştirdiklerini, 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdıklarını, aylık 20 milyar dolar, yıllık 200 milyar dolar ihracatı aştıklarını söyledi.

Gülle, "2021'de miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık. 101 bin 386 firmamız mal ihracatı gerçekleştirdi. 32 bini aşkın firmamız ihracat ailesine katıldı." diye konuştu.

"TL ile ihracat yüzde 48 artışla 70,8 milyar liraya yükseldi"

İsmail Gülle, geçen yıl ihracata başlayan firmaların 3,7 milyar dolarlık dış satım yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"229 ülke ve bölgeye ihracat yaptık, 184 ülkeye ihracatımızı artırdık, 123 ülkeye ihracatta rekor kırdık. 46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. 78 ilimiz ihracatını artırdı. 48 ilimiz ihracat rekoru kırdı. 21 ilimizin ihracatı 1 milyar doları aştı. 27 sektörümüzün 26'sı ihracatını artırdı. 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı. TL ile ihracatımız yüzde 48 artarak 70,8 milyar liraya yükseldi. Hizmet ihracatımız ocak-ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı."

"Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları fırsata çevirdik"

TİM Başkanı Gülle, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sürekli destek verdiğini ifade ederek, salgın dönemindeki son 2 yılda hükümete ilettikleri 136 sorunun tamamının çözüldüğünü söyledi.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkları fırsata çevirdiklerini ve ihracat hanesine 25 milyar dolar artı değer kattıklarını belirten Gülle, büyümenin lokomotifi olduklarını, 2021'in 9 ayında büyümenin yarısının ihracatla geldiğini kaydetti.

Artık yeni bir ligde olduklarını, büyük ölçekteki işlere yetişebilmeleri için AR-GE, inovasyon ve tasarıma önem vererek yeni yatırımlara devam etmeleri gerektiğini aktaran Gülle, ihracatın geldiği noktada ciddi bir ihtiyacı karşılayacak yeni fuar alanı konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TCMB ve Türk Eximbank'ın finansman desteğinin devamının önemine işaret eden Gülle, İleri Vadeli Kur Rakamı Sistemi sayesinde ihracatçıların, vadeli fiyatlandırmalarını güvenle yapabileceği istikrarlı bir kur imkanına kavuştuğunu vurguladı.

"Hedef; dakikada 2 milyon dolar ihracat"

İsmail Gülle, ihracat yüklemelerinin yüzde 94'ünün haftanın 5 gününde gerçekleştiğini aktararak, "Oysa ki pek çok sektörümüzde üretim 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Üretimdeki sürekliliği ihracatta da sağlamak için gümrüklerimizin artık 7 gün 24 saat esasına geçmesi, ihracatımızdaki bu yükselişi desteklemesi adına TİM olarak çalışmalarımıza Ticaret Bakanlığımız ile devam ediyoruz." dedi.

Şu anda dakikada yaklaşık 1,6 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Gülle, hedeflerinin, "dakikada 2 milyon dolar ihracat" olduğunu bildirdi. Gülle, "Tek bir derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve nihayetinde dış ticaret fazlası veren Türkiye... Bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

2021'de 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirildi

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Cumhuriyet, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021'de 174,3 milyon ton ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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