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2021 yılı enflasyonu 36,08 olarak gerçekleşti - Son Dakika

2021 yılı enflasyonu 36,08 olarak gerçekleşti

03.01.2022 11:15
2021 yılı enflasyonu 36,08 olarak gerçekleşti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2021 aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

TÜİK, aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, TÜFE yıllık yüzde 36,08 olarak gerçekleşirken, aralık ayında yüzde 13,58 arttı. TÜFE'de, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

364 MADDENİN ORTALAMA FİYATINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,90, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,55 artış gerçekleşti.Yİ-ÜFE, YÜZDE 79,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık yüzde 19,08 arttı. Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,86 artış gösterdi. Sanayinin 4 ana sektöründen imalat yıllık yüzde 77,44 arttı. Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 92,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 54,23, enerjide yüzde 122,76, sermaye malında yüzde 51,17 artış olarak gerçekleşti.


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Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 2021 yılı enflasyonu 36,08 olarak gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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