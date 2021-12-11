2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyor

Ümraniye'de yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nin 2022 yılının ortasında büyük bir kısmının açılıp faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, 2007'de gündeme gelen ve 2012'den bu yana yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde 2019 yılında ipleri eline aldı. Varlık Fonu'nu devreye sokarak projede devletleşmeye giden Cumhurbaşkanlığı, projenin 2022 yılına yetiştirilmesi için inşaat sürecini hızlandırdı. Kamu bankaları, SPK ve BDDK gibi düzenleyici kuruluşlarının merkezlerini gelecek yıl İstanbul Finans Merkezi'ne taşıması bekleniyor.

YENİ GÖRÜNÜMÜ ORTAYA ÇIKTI

Büyük uluslararası şirketlerin ve finansal kurumlarında yer alması hedeflenin projenin tanıtımı için tanıtımı için bir web sitesi hazırlandı. Bu sitede yer alan görsellerde finans merkezinin yeni görünümü de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Finans Merkezi projesinde yer alan binaların dış görünümünde değişikliğe gidilmiş ve bir mimarlık firması ile anlaşılmıştı. Projedeki en yüksek bina olan 60 katlı Merkez Bankası'nın mimari tasarımı değiştirilmişti. İlki için düzenlenen mimari yarışmayı Alman HPP firması kazanmıştı. Yeni tasarımı ise davet usulüyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı mimarı Şefik Birkiye yaptı. İstanbul Finans Merkezi için hazırlanan web sitesindeki görsellerde, tüm binaların birbirleriyle mimari ve estetik açıdan uyumlu hale getirildiği görüldü.

KİRALAMALAR BAŞLADI

Web sitesinde projenin tanıtımının yanı sıra gayrimenkullerin kiralanmasına yönelik bir bölümde açıldığı görüldü. Ofisler, otel, alışveriş merkezinin tanıtıldığı sitede kiralama başvuruları da online olarak alınmaya başladı. İstanbul Finans Merkezi'nde, 1.4 milyon metrekarelik ofis alanları, 350 mağazadan oluşan 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 22 bin metrekarelik konferans merkezi, 300 oda ve 375 yatak kapasiteli 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel, 26 bin araç kapasiteli otopark yer alacak.

Projenin inşaatında son durum

FAALİYET ALANLARI

İstanbul Finans Merkezi'nin faaliyet alanları ise şöyle sıralandı:

Açık Bankacılık, Aile Ofisleri, Aracı Kurumlar, Bölgesel Yönetim Merkezleri, Dijital Bankacılık, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman, Fintek, Fon Yönetimi, Katılım Finans, Özel Bankacılık, Özel Sermaye, Perakende Bankacılık, Portföy Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Sigorta Ve Reasürans, Varlık Yönetimi, Vergi Hukuk Ve Danışmanlık Firmaları, Yatırım Bankacılığı ve Yeşil Finans.