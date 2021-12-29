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2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Açıklaması - Son Dakika

2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Açıklaması

29.12.2021 10:48
2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında, Rezerv Opsiyon Mekanizması'nın tamamen sonlandırılacağını, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında, Rezerv Opsiyon Mekanizması'nın tamamen sonlandırılacağını, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceğini duyurdu.

2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı. 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi 8 maddede özetlendi.

Raporda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulandı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilen raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı kaydedildi.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceğinin altı çizilen raporda, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu bildirildi.

Raporda, zorunlu karşılıklara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir."

"TCMB, piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecek"

Raporda, TCMB'nin, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, TCMB'nin 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacağı vurgulandı.

Raporda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ve döviz kurlarının, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacağı ifade edildi.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı aktarılan raporda, TCMB'nin 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Raporda, TCMB'nin, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edeceği bildirildi.

Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi şöyle:

PPK ToplantılarıPPK Özetinin İnternet YayınıEnflasyon RaporuFinansal İstikrar Raporu
20.Oca.2227.Oca.2227.Oca.22

17.Şub.2224.Şub.22

17.Mar.2224.Mar.22

14.Nis.2221.Nis.2228.Nis.22

26.May.2202.Haz.22

29.May.22
23.Haz.2230.Haz.22

21.Tem.2228.Tem.2228.Tem.22

18.Ağu.2225.Ağu.22

22.Eyl.2229.Eyl.22

20.Eki.2227.Eki.2227.Eki.22

24.Kas.2201.Ara.22

25.Kas.22
22.Ara.2229.Ara.22

19.Oca.2326.Oca.2326.Oca.23

23.Şub.2302.Mar.23

23.Mar.2330.Mar.23

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Türk, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2022 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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