İşsizlik oranları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik oranları belli oldu

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Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 26 bin kişi olarak belirlendi.

10.02.2025 10:08
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TÜİK verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,1

İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranları belli oldu

İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik oranları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Isa Ataman:
    kime nerde çalışması için iş verildi duyan veya gören varmı vatandaşı aptal yerine koymayın ayıp 13 1 Yanıtla
  • murat2069:
    tuik işin gucun yalan analizler ulkede pembe tablolar çizmek sana inanmıyoruz 12 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Stajer ve çırakları çıkartdınızmı hesaplamada. 5 1 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    ÇEVREMDE HER İŞYERİNDE İŞTEN CIKARMA OLUYOR OZELLIKLE TEKSTİL VE OTOMOTİV ÜRETİM SEKTÖRÜ BU NASIL OLUYOR YİNE YALANLARLA GOZ BOYUYORSUNUZ ALLAHA NASIL HESAP VERICEKSINIZ COK MERAK EDIYORUM ALLAHDAN KORKUNUZ KALMAMIS KULDAN UTANMA ARLANMA VICDANDA MI KALMDI IBLIS MI OLDUNUZ BASIMIZA ! 2 0 Yanıtla
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