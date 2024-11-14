Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı

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Türkiye'de milyonlarca çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Haberler.com stüdyosuna konuk olan SGK Uzmanı Murat Bal, 2025 yılı için asgari ücret zammının enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini ve yeni asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak, genel beklentinin 21-22 bin TL seviyelerinde bir zam olduğuna dikkat çekti.

14.11.2024 14:34  Güncelleme: 14:44
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Türkiye'de milyonlarca çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması planlanıyor. SGK Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili tahminlerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL CİVARINDA OLMALI"

Asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıklayan Bal, "Gerçekleşen enflasyon üzerinden bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyon. Bizi 2025 yılında önümüzdeki yıldaki enflasyon oranı etkilemiyor veya o bizim için hedef gerçekleşmiş bir şey değil. Zammın burada gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyorum fakat asgari ücretin 21-22 bin liralar civarında geleceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

2025 Asgari Ücret Tahminleri: 25 Bin TL Beklentisi
Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    emeklide 25 bin istiyor 12 ile 15le bu işler olmuyor kira olmuş 20 bin 30 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    tüik milyonlarca çalışanın emeklinin dul ve yetimin vebali senin üzerinde allah sizleri bildiği gibi yapsın inşallah. 26 1 Yanıtla
  • M Ak:
    21-22 ne ya komedi programımı yapıyorsun. 4-5 bin tl zam çok komik olur gerçekten. 23 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    ÇÖZÜM ENFLASYONU DÜŞÜRMEK enflasyon düşmediği sürece 30 bin de olsa 2 gün sonra yapılacak zamlarla 30 bin 10 bin tl eş değer olur EKEPE GİTMEDİĞİ SÜRECE ENFLASYON DÜŞMEZ SARAYIN MASRAFLARI ÜLKE NÜFUSUNUN YARISININ MASRAFLARINA EŞ DRĞER RAKAMLARDA 10 6 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen:
    Zaten enflasyon 40 larda nasıl olur 21 bin 16 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AKPye oy verenlerinki 17 binde kalsın.Oy veren emeklilerinki de 12 binde kalsın. 5 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hiç vermeyin kitleyin piyasayı tamamen 3 0 Yanıtla
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