Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı

Ekonomi

Türkiye'de milyonlarca çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması planlanıyor. SGK Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili tahminlerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL CİVARINDA OLMALI"

Asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıklayan Bal, "Gerçekleşen enflasyon üzerinden bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyon. Bizi 2025 yılında önümüzdeki yıldaki enflasyon oranı etkilemiyor veya o bizim için hedef gerçekleşmiş bir şey değil. Zammın burada gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyorum fakat asgari ücretin 21-22 bin liralar civarında geleceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.