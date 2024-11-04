2025 asgari ücreti netleşiyor

Ekonomi

Yeni yılda çalışanların cebine girecek miktar konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon % 48,58 oldu. Gelecek ay toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ekim ayı dahil olmak üzere son 6 ay ve son bir yıldaki enflasyon rakamlarını mercek altına alacak.

Asgari ücretliler sene ortasında bir artış almadılar. Böylece tüm gözler yıllık enflasyona çevrildi. Yıllık enflasyona ilişkin beklentiler farklı farklı olsa da en güçlü ihtimal %42 olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P ile Dünya Bankası asgari ücret ve emekli maaşlarına, 2025 yılı beklenen enflasyon oranı olan %17'ye göre artış yapılmasını öneriyor. Ancak S&P bu önerisinin yanında Türkiye'de asgari ücret artışı beklentisinin yüzde 30 olduğunu duyurdu.

Net tutar, aralık ayında Hükümet ve işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla ortaya çıkacak olsa da piyasanın bu konudaki en düşük beklenti oranı %25. Asgari ücretlilere geçen sene sonunda yüzde 37'lik enflasyon farkı vardı. Buna 12 puanlık refah payı artışı eklendi ve yüzde 49'luk artış yapıldı.

Asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler gündemdeki yerini koruyor. 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar şöyle:

Hükümetin Orta Vadeli Programı'na göre;

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14

Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Standard & Poor's (S&P)'un tahminine göre

S&P'nin Enflasyon Tahmini: Yüzde 44

Asgari Ücret Tahmini: 30 bin TL

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TARİH

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Bu ay milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞÇİ VE İŞVEREN MEMNUN OLACAK"

Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır. Tabii AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işçimizin, işverenimizin bu süreçte maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz, o yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kararı alırken enflasyon oranını dikkate almak, ekonomik büyümemizi, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını göz önüne alarak bu ücreti belirlemekte. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."