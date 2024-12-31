2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri - Son Dakika
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Ekonomi

2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri

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2025 yılı itibari ile zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu. Benzinden, pasaport ve ehliyet harçlarına, plastik poşetten, yurt dışından getirilen telefon harcına kadar birçok ürün ve hizmete zam gelecek. İşte 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak zamlar...

31.12.2024 18:41  Güncelleme: 18:53
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Yeni yıla kısa bir süre kala 2025 yılı itibari ile geçerli olacak zamlar da merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için geçerli olacak vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranlarını ve yeni tarifeleri açıklamasıyla birlikte birçok ürün ve hizmete gelecek zamlar da belli oldu.

YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ

Yeni yılla birlikte günlük yemek parası istisnası 170 TL'den 240 TL'ye, yol parası istisnası ise 88 TL'den 126 TL'ye çıkarıldı. Çalışanlar için aylık 6 bin 240 TL yemek ve 3 bin 276 TL yol parası, vergiden muaf olarak ödenecek.

KİRA, DEĞER ARTIŞ VE İSTİSNA TUTARLARI

Gelir vergisi kapsamında mükelleflerin yararlandığı istisna tutarları da artırıldı.

Kira geliri istisnası 33 bin TL'den 47 bin TL'ye yükseltilirken; değer artış kazancı istisnası: 87 bin TL'den 120 bin TL oldu.

Arızi kazanç istisnası ise 200 bin TL'den 280 bin TL'ye çıkarıldı.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

1 Ocak 2025 itibarıyla pasaport ve ehliyet harçlarında da artışlar yürürlüğe girecek. 1 yıllık pasaport harcı 3 bin 449,40 TL'ye yükselirken; 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 11 bin 274 TL'ye çıktı.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.883,10 TL'ye, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 5 bin 678,60 TL'ye yükseldi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEFON HARCI

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan harç ücreti 31 bin 692 TL'den 45 bin 614,20 TL'ye yükseltildi. Bu artış, özellikle yurtdışından cihaz getirenler için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

MTV ZAMMI

MTV oranları yüzde 43,93 artırıldı. Zamla birlikte 2024 yılında 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL olacak. Elektrikli araçlarda bu tarifenin dörtte biri oranında vergi uygulanacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG 77 KURUŞ ZAMLANACAK

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükselecek. Bu artış KDV tutarıyla birlikte benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına gelecek. Değişiklikle birlikte motorindeki ÖTV tutarı ise 10,59 liradan 11,23 liraya çıkmış olacak. KDV'si ile birlikte artışın pompaya yansıması 77 kuruş olacak.

PLASTİK POŞETE ZAM

2019 senesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karar üzerine ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşet, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 100'lük zam ile 50 kuruş olacak.

2025\'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri

Haberler.com Özel, Plastik, Ekonomi, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Bulent Cebeci:
    Çalışanlarımız ve emeklilerimizin poşet kadar değeri yok !!! 121 2 Yanıtla
  • Turhallı:
    Hay sizin posetinizi 82 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    çok zam verildi mecbur geri almak zorundalar.. 68 0 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    vatana millete hayırlı uğurlu olsun gözümüz aydın 61 1 Yanıtla
  • k K:
    sapina kadar kõkledi koydu itiraz eden yok nede olsa sirada kezer ve kazma sapimi var 51 0 Yanıtla
  • Ali Kul:
    Tüpçü zırnık koklatmaz. Yapar bi katakulle 46 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    lan namussuz Recep. garibanlara niye 30 soyguna 40 üzeri zam. 43 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Yapıştırır gelsin reis. ayın 3 nde aylık enflasyon yüzde 1.7 :)) 39 0 Yanıtla
  • Anti Trol:
    Allah'ım bugünleri de gördük ya sana şükürler olsun. Ot yeriz ama yedirmeyiz.... 31 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    parayı bastırıp 10 yıllık alıyorum kafam rahat 10 16 Yanıtla
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