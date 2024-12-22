MTV\'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu

Serkan Güngör:

bu ne ya. biktik usandik.. tutup biri de soyle diyecek yok asgari ucret su olunca sesiniz cikmoyor di mi falan.. kardesim bize mi soruldu misal asgari ucret 1000 tl ekmek 0.15 kurus mu olsun asgari ucret 30 bin , ekmek 20 tl .. kisacasi biz vatandasiz ekonomik yapiyi belirleyenler degiliz.