Yeni yıla sayılı günler kala, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarındaki artışlar da belli oldu.Yüzde 43,93 oranında gerçekleştirilen zam, tüm araç segmentlerini etkileyecek.
Öte yandan MTV'de taksit ödeme tarihleri de kesinlik kazandı. Taksit ödemelerinin ilki 1-31 Ocak, ikincisi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:
Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:
Son Dakika › Ekonomi › MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika
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