MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu

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2025 yılına sayılı günler kala hangi araçlar için ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmesi gerektiği de belli oldu.

22.12.2024 19:51  Güncelleme: 20:04
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Yeni yıla sayılı günler kala, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarındaki artışlar da belli oldu.Yüzde 43,93 oranında gerçekleştirilen zam, tüm araç segmentlerini etkileyecek.

TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ DE NETLEŞTİ

Öte yandan MTV'de taksit ödeme tarihleri de kesinlik kazandı. Taksit ödemelerinin ilki 1-31 Ocak, ikincisi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Farklı motor hacimlerine göre 2025 yılı MTV tutarları şu şekilde:

0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

  • 1-3 yaş: 4 bin 835 lira
  • 4-6 yaş: 3 bin 372 lira
Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:
  • 1-3 yaş: 5 bin 313 lira
  • 4-6 yaş: 3 bin 707 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

  • 1-3 yaş: 5 bin 803 lira
  • 4-6 yaş: 4 bin 42 lira

1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

  • 1-3 yaş: 8 bin 421 lira
  • 4-6 yaş: 6 bin 314 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

  • 1-3 yaş: 9 bin 267 lira
  • 4-6 yaş: 7 bin 10 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

  • 1-3 yaş: 10 bin 112 lira
  • 4-6 yaş: 7 bin 577 lira

1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:

  • 1-3 yaş: 16 bin 330 lira
MTV\'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu

Otomobil, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Emin Erol:
    oooooooh ne güzel geçirin bu salak millete geçirin oooooooh 50 6 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    hırsızlar millette hala uyuyor yazık valla protesto sart... 36 12 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    almanya bizi kıskanıyeeh :) 40 4 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    ne kadar güzel! verirken kaşık alırken kepçe... biraz samimi olun. asgari ücrete yapılacak zam oranı için hedeflenen enflasyon diyorsunuz kendi alacaklarınıza gelince mevcut enflasyonu kullanıyorsunuz Aslında Siz halkı kullanıyorsunuz 31 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bizdemi syriyeli motorsikleti kullanalım şimdi 25 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ne ya. biktik usandik.. tutup biri de soyle diyecek yok asgari ucret su olunca sesiniz cikmoyor di mi falan.. kardesim bize mi soruldu misal asgari ucret 1000 tl ekmek 0.15 kurus mu olsun asgari ucret 30 bin , ekmek 20 tl .. kisacasi biz vatandasiz ekonomik yapiyi belirleyenler degiliz. 16 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    emekliye gelunce %43 zam yapsaniza yaziklar olsun haram zehir zikim olsun 15 1 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    istedikleri şeye zammı veriyorlar vatandaşa sıra gelince pipa 13 1 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    ohhhhhhh. ohhhhhhh ohhhhh müstahak ohhhhhhh 9 2 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    OHHHH nası sarıyormu? Daha durun bunlar başlangıç. asıl ocak sonu şubat başı hissedilir olacak. Ama öyle bir kitle varki bu ülkede bu zamları dış minnakların yaptığına inanır… Ücerine birde eli çatlayacak kadar alkış tutar. 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika
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