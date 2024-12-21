Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler - Son Dakika
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Ekonomi

Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler

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2024 yılının son günleri yaşanırken, yeni yılda memurların alacağı zam için de geri sayım başladı. 3 Ocak'ta açıklanacak olan memur zam oranı içini şimdiye kadar netleşen 5 aylık enflasyon farkına göre yeni hesaplama yapıldı. Buna göre tüm maaşlara yüzde 10.40 oranında bir zam netleşti. İşte mesleklere göre zamlı memur maaşları...

21.12.2024 11:12
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Milyonlarca kamu personeli ocak ayı itibarıyla maaşlarına zam alacak. Toplu sözleşme oranı ve 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur zam oranı 3 Ocak'ta kesinleşiyor. Peki, 2025 Ocakta en düşük memur maaş zammı kadar olacak?

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI'NDAN MEMUR MAAŞINA EK ZAM AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, 2025 Bütçesinin bu hafta tamamlanacağını hatırlatarak, kamu görevlilerinin ve emeklilerin beklentilerini de karşılayacak hükümlerin yer alması durumunda bütçe kanununda, gelir dağılımında adaletin sağlanabileceği asli düzenleme olacağını kaydetti.

Memur-Sen'in bu çerçevede taleplerini de sıralayan Yalçın, " OVP'de 2025 için yüzde 17,5 olan enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığı, ücretlerin yüzde 13, giderlerin ise yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artacağı gerçeğinden hareketle; az önce ifade ettiğimiz 22 puanlık kayıplarımız telafi edilmeli, memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır. 'Ücret artışları enflasyonu artırıyor' algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayış terk edilmeli, sorumlusu olmadıkları enflasyonun maliyeti sabit gelirlilerin sırtına yüklenmemelidir" ifadelerini kulandı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri açısından ilk kez enflasyon farkı oluştu. Temmuzdan bugüne kadar olan 5 aylık enflasyon yüzde 10'un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık artış oranı 10.40. oldu.

2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle memur ve emekli zammında son tablo belli olacak. 2024 yılının tamamına ilişkin enflasyon verileri 3 Ocak'ta açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunda TCMB'nin beklentisini yüzde 44'e yükseltti. Memur ve memur emeklileri Ocak 2025'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. TCMB'nin beklentileri gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 4,95 olacak.

Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 gelirse yeni yılda memur ve memur emeklisine yapılacak toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 seviyesinde gerçekleşiyor.

2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Temmuz-Aralık 2024:

Memur (Üniversite mezunu) 40.817 TL...............5 aylık kesinleşen: 45.061 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 57.243 TL....................5 aylık kesinleşen: 63.196 TL

Uzman doktor(1/4) 97.836 TL............................5 aylık kesinleşen: 108.010 TL

Mühendis (1/4) 60.663 TL..................................5 aylık kesinleşen: 66.971 TL

Avukat (1/4) 57.028 TL.......................................5 aylık kesinleşen: 62.958 TL

Şube Müdür (Lisans) 59.467 TL.........................5 aylık kesinleşen: 65.651 TL

Uzman Öğretmen 52.568 TL...............................5 aylık kesinleşen: 58.035 TL

Öğretmen (1/4) 47.433 TL..................................5 aylık kesinleşen: 52.366 TL

Profesör (1/4) 86.378 TL....................................5 aylık kesinleşen: 95.361 TL

Başkomiser(3/1) 58.338 TL...............................5 aylık kesinleşen: 64.405 TL

Polis memuru (8/1) 52.816 TL...........................5 aylık kesinleşen: 58.308 TL

Hemşire (Lisans 5/1) 47.909 TL........................5 aylık kesinleşen: 52.892 TL

Vaiz (1/4) 49.582 TL...........................................5 aylık kesinleşen: 54.738 TL

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Memurlar 2025\'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler

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Son Dakika Ekonomi Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Memuru boş ver Emekliye ver refah payını 15 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu tablo emekliye bir an önce öl tablosudur 9 3 Yanıtla
  • Sukru Erdoğan:
    memur almış olduğu 8000 tl seyyanen zamı yıl başında emekli memur ada verilsin 0 0 Yanıtla
  • sertug:
    İstanbul'da memur 25 bin ev kirası verse artı aylık 5 bin yol parası oluyor bide yemek yese mecburen öglen yani memlekete gidip orda asgari ücret alsa daha iyi en azından boşuna çalışmaz 0 0 Yanıtla
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