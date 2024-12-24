Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu

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Milyonların gözünü kulağını çevirdiği asgari ücret açıklaması sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

24.12.2024 21:04
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

TÜRK-İŞ KATILMADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. işçi heyetini temsil etmesi gereken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ise yapılan son toplantıya katılmadı. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

49 DOLAR ZAM

Böylelikle asgari ücrete dolar bazında 49 dolar zam yapılmış oldu. 2024 yılının Aralık ayında 578 dolara denk düşen asgari ücret, 2025 yılı için geçerli olmak üzere 627 dolara yükseldi.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRAYDI

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edilmişti. Bu talebin ardından gözler son toplantıya çevrilmişti.

İŞVEREN DESTEĞİ 1.000 LİRA OLDU!

Öte yandan komisyonda işveren tarafını temsil eden TİSK'in pazarlık masasındaki diğer gündemi de işverene sağlanacak olan asgari ücret desteği oldu. Halihazırda 700 TL olarak uygulanan söz konusu destek gelecek yıl için 1.000 TL'ye yükseltildi. Asgari ücret görüşmelerinde önemli başlıklardan biri olan asgari ücret desteğinin 1000 lirayı geçmesi bekleniyordu

38 MİLYAR TL'LİK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANDI

Hükümet, bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon işletmeye yaklaşık 38 milyar liralık asgari ücret desteği sağladı. Asgari ücret desteği işverenin maliyetini bu yıl 22 bin 852 liraya düşürdü.

Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu

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Son Dakika Ekonomi Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cocukluk askimsin:
    Allah im bunlardan birini cennete alırsan beni alma 59 5 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    memleketin anasını ağlattınız kendiniz kral gibi yaşayın isci geber sin kimin umurunda 52 2 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Yarın iğneden ipliğe yüzde 60 zam Keşke zam yapmasaydinız 29 1 Yanıtla
  • Mehmet Akpınar:
    ins cumhurbaşkanımız bu işe bı el atar... 7 22 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    ovvv paraya bak harca harca bitmez, memleketteki adalete bak milyonluk adamlar asgari ücreti belirliyor. 23 1 Yanıtla
  • LEYLAli YILANCI:
    oylar gitti tamamen . Bende verdim pişmanım hakkım haram olsun. tenceremiz kaynamıyordu. şimdi kuruttunuz. 22 binle kira elektrik su doğalgaz telefon market pazar ilaç giyim okul masrafı yol parası nasıl olacak sorarım 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    üç aydır bıktık sonuç sıfır tv ler artık haberde bulamaz yapacak 20 1 Yanıtla
  • ismail:
    asgarî ücreti belirleyenler işsizlik maaşına muhtaç olursunuz insaly 15 0 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    patrona desteğe gerek kalmamış ki 8 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Hiç Şaşırmadım 4 0 Yanıtla
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