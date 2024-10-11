2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olurken rakam için farklı tahminler gelmeye başladı. Alman Deutche Bank geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 oranında artmasını beklediklerini duyururken, rakamdan hoşnut kalmayan işçi kesiminin beklentisi ise minimum yüzde 40'lık bir zam. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte oransal tahminlere göre zamlı rakamlar.
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11.10.2024 08:04:06. #1.13#
SON DAKİKA: 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar - Son Dakika
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