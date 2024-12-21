2025 yılı bütçesi TBMM'den geçti - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılı bütçesi TBMM'den geçti

2025 yılı bütçesi TBMM\'den geçti

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 249 ret oyuna karşın 317 oyla kabul edildi. Böylece, 2025 yılında uygulanacak olan merkezi yönetim bütçesi belirlenmiş oldu.

21.12.2024 01:00
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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.teklifin bütününün oylanmasıyla sona erdi.

Bütçe teklifi 249 ret oyuna karşılık 318 oyla kabul edildi.

TOPLAM GİDER 14 TRİLYON 731 MİLYAR

2025 yılı için bütçe giderleri toplam 14 trilyon 731 milyar lira olarak belirlendi. Buna karşılık bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak tahmin edildi. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yılı bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 3,1 olarak öngörüldü.

VERGİ GELİRLERİNDE KDV İLK SIRADA

Bütçe gelirlerinin ana kaynakları arasında vergi gelirleri ilk sırada yer aldı. 2025 yılı için en yüksek vergi geliri kalemi olarak 3 trilyon 599 milyar liralık Katma Değer Vergisi (KDV) öngörüldü. Onu 2 trilyon 130 milyar lira ile Gelir Vergisi, 2 trilyon 121 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 1 trilyon 637 milyar lira ile Kurumlar Vergisi takip etti.

Bütçe görüşmelerinde ekonomideki büyüme hedefleri, kamu harcamalarının dağılımı ve vergi politikasına ilişkin detaylar da gündeme alındı. Bütçe kapsamında sosyal harcamalar, yatırımlar ve kamu hizmetleri gibi birçok kalemde önemli miktarda kaynak ayrıldığı belirtildi.

Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik yol haritasını belirleyen bütçe düzenlemesinin, planlanan hedeflere uygun şekilde uygulanması bekleniyor.

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 yılı bütçesi TBMM'den geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Naim ÖNERYILDIZ:
    bol bol yiyin gayri... 3 1 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    yiyin efendiler yiyin. kiminin ekmeği bayat kiminin audisi kısa. 1 0 Yanıtla
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