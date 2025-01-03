2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu

Ekonomi

Bugün Türkie İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık 2024 oranı ile birlikte Temmuz-Aralık dönemi enflasyon farkı netlik kazandı. Böylece başta emekli ve memur maaşları olmak ve dul ve yetim aylığı da dahil olmak üzere pek çok ödemede artışlar yaşandı. Bilindiği üzere dul ve yetim maaşları vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %75 oranında, çocuk olması durumunda ise %50 hisse oranına göre ödeniyor.

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ile beraber zamlandı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. SSK, Bağkur emeklisi için 14 bin 500 TL civarında bir taban maaş bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.

DUL VE YETİM AYLIĞI ORANLARI

Dul ve yetim aylıkları belirlenirken ölen emeklinin hiç çocuğu yoksa eşine maaşının yüzde 75'i oranında bağlanıyor. Eğer çocuklar varsa eşine yüzde 50 oranında bağlanıyor, çocuklara da yüzde 25'er oranda bağlanıyor. Fakat bağlanan tutar emekli maaşını geçemiyor.

MEVCUT DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADARDI? (ÖRNEK HESAPLAMA)

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanması halinde ölen kişinin çocuğu yoksa yüzde 75 oranında bağlanıyor bu tutar da 9.375 TL yapıyor. Eğer ölen kişinin çocuğu varsa maaşının yarısı yani 6250 TL eşe bağlanıyor. Kalan 2 çocuğa da 3125'er TL bağlanıyor. Ölen kişinin 4 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, 2 bin 500'er TL 4 çocuğa bağlanıyor.

Yüzde 25 hisse oranıyla: 3.125 TL

Yüzde 50 hisse oranıyla: 6.250 TL

Yüzde 75 hisse oranıyla: 9.375 TL

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Dul ve yetim maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı ödeme tarihleri farklılık gösterebiliyor. Ocak ayında zamlı maaşların yetişip yetişmemesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak zamlı maaş ödemeleri Ocak ayına yetişmemesi gibi durumda en geç Şubat ayında ödeme farklarının yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dul ve yetim aylığı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması şarttır. Başvuru işlemleri ise Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile yapılabilir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için şu şartlar aranır:

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi: En az 1.800 gün ödenmiş olmalı.

Sigorta süresi: 4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıl sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi ödenmiş olmalı.

2025 yılında yapılacak zamlarla dul ve yetim aylıkları hakkında güncel bilgileri takip etmeye devam edin.