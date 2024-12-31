2025 yılı için yemek ve yol parası ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılı için yemek ve yol parası ücretleri belli oldu

2025 yılı için yemek ve yol parası ücretleri belli oldu

Resmi Gazete'nin mükerrer kararına göre, 2025 yılında geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı. Ayrıca, günlük yemek ve yol ücretleri de belirlendi.

31.12.2024 00:09
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Resmi Gazete'nin mükerrer kararına göre, yeni yılda geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı.

GÜNLÜK YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca günlük yemek ve yol ücretleri de belli oldu. Buna göre, 2024 yılında yemek istisnası günlük 170 TL olarak belirlenen yemek parası istisna tutarı 2025 yılında 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı.

Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 yılı için yemek ve yol parası ücretleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehlika Adnan:
    belirleyenler kaç para yemek parası alıyor acaba 32 1 Yanıtla
  • Turhallı:
    Devletin verdiği harcirahla otel yok verdiği yemek parası da 1 öğünlük kalanı açsin artık her kim neye göre belirledi ise bu harcırah kanunun da acilen düzeltme yapılmalı 11 5 Yanıtla
  • Barış Ilkgelen:
    istanbulda 300-350 TL nin altında yemek mi yiyebiliyorsun. Bunu belirleyenler denesinler bakalım verdikleri rakamı... 4 1 Yanıtla
  • Ahmet s:
    sanırım meclisteki lokantaya göre belirleniyor fiyatlar ancak biri arkadaşlara söylesin öyle bir fiyat yok piyasada 3 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bizim patron geçen mesaide kebap aldık buazimizda bırakmadığı kaldı adam mesaiden çok yemek parası tutu diyor ayıp :( 2 0 Yanıtla
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