2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre; 2024 yılı sonu enflasyonu netleşti. Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Bu gelişme, aynı zamanda son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu.
Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacak. Bu doğrultuda, emekli maaşları 2025'in ilk yarısında yüzde 15,75 oranında artacak.
Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10'luk bir sözleşme zammı almışlardı. Ancak, 6 aylık enflasyon oranı bu yüzde 10'luk zammı aşan bir fark oluşturdu. Bu fark, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 5,23 olacak. Ayrıca, toplu sözleşme gereği memurlara ek olarak yüzde 6'lık bir zam daha yapılacak.
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.
2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50104 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.816 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 61046 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 52501 TL
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 60807 TL
Son Dakika › Ekonomi › 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika
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