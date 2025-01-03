2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Geniş Video İzle

Aralık ayı enflasyonuna göre; en düşük memur maaşı 41 bin 90 lira oldu. Peki yılda kim ne kadar alacak? İşte meslek dallarına göre yeni maaşlar...

03.01.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre; 2024 yılı sonu enflasyonu netleşti. Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Bu gelişme, aynı zamanda son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİLERİN ZM ORANI

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacak. Bu doğrultuda, emekli maaşları 2025'in ilk yarısında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMURLARIN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10'luk bir sözleşme zammı almışlardı. Ancak, 6 aylık enflasyon oranı bu yüzde 10'luk zammı aşan bir fark oluşturdu. Bu fark, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 5,23 olacak. Ayrıca, toplu sözleşme gereği memurlara ek olarak yüzde 6'lık bir zam daha yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  • Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50104 TL

  • Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL

  • Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

  • Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

  • Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

  • Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

  • Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL

  • Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 61046 TL

  • Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 52501 TL

  • Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 60807 TL

2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Ekonomi, Aralık, Finans, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücrete göre oldukça iyi maaşlar. bence emekliye hiç zam verilmemeli günlük 1 ekmekbve soğan verilse yeter 229 55 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    her şeyi anladık da din adamları ve din adına harcanan her kuruş anlamsız ve boş 122 133 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    soğan ekmeğe devam afiyet şeker olsun daha bunlar iyi günleriniz 147 20 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Emekli olarak soğan yerim, gerekirse kılı olurum reisi yedirmem. Hazreti Teyyip 77 70 Yanıtla
  • Zeki Sarı:
    bu hükümet miadını çoktan doldurdu 115 20 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    rakamlar yalan...aile yardımı çocuk yardımı bunları da dahil etmiş....hepwi üç kağıtçı 98 16 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    Emeklileri yazın yüreginiz yetiyorsa 56 6 Yanıtla
  • Cakma Car:
    çok kötü hazırlanmış düzgün verin şu verileri. 61 0 Yanıtla
  • Hearthstone Diamante:
    3-4 bin fazla yazılmış gerçeği yansıtmıyor maaşlar 51 5 Yanıtla
  • Aşkın Gülmez:
    Alkışşşşş 39 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.