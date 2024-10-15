2025 yılında hayatımıza girecek zamlar belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılında hayatımıza girecek zamlar belli oldu

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden trafik cezasına, harç ücretlerinden idari cezalara kadar birçok kalemde zamlar 1 Ocak itibarıyla hayatımıza girecek. Yeniden Değerleme Oranı ile artacak o kalemlerde ödemeler içinse geri sayım başladı.

15.10.2024 15:33
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Yeni yılın sonuna yaklaşılırken, milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK tarafından açıklanacak yıllık enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar için referans olarak kabul edilecek bu oran, aynı zamanda birçok vergi ve ceza ödemesindeki artış için de belirleyici olacak.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle alım güçlerini kaybeden emekli, memur ve asgari ücretlinin zam talebine beklenen karşılık gelmezken, vergi ve cezalardaki artışı belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı'nın bu yıl da katlanarak artacağına dikkat çeken ekonomistlerin artış için ortak beklentisi ise yüzde 45 oldu.

ZAMLAR GELEEK AY KAMUOYUNA DUYURULACAK

Yeni yıla girilmesiyle birlikte otomatik olarak mevcut ücretlere eklenecek zam, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların daha büyük ekonomik zorluklar yaşamasına neden olacak. Kasım ayının başında açıklanacak enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak Yeniden Değerleme Oranı, trafik cezalarından pasaport ve ehliyet harçlarına, motorlu taşıtlar vergisinden idari cezalara kadar birçok masraf kalemini etkileyecek. Ekonomistler, ortak beklentinin yüzde 45 seviyesinde olduğuna dikkat çekerken, bu artışla birlikte yeni yılda görülmesi muhtemel zamlı liste ortaya çıktı. İşte 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görülmesi beklenen zamlı ücretler:

TRAFİK CEZALARI KATLANACAK

Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için belirlenen 690 liralık ceza, yeni yılda yapılması planlanan yüzde 45'lik zamların ardından 1000 lirayı aşmış olacak. En düşük hız sınırını ihlal cezasının 2 bin 183 liraya, uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma cezasının ise 48 bin 198 TL'ye ulaşması bekleniyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ

SüreHarçDefterToplam

6 Ay2.376,55 TL1145,50 TL3.522,00 TL

1 Yıl3.475,07 TL1145,50 TL4.620,60 TL

2 Yıl5.673,27 TL1145,50 TL6.818,70 TL

3 Yıl8.059,53 TL1145,50 TL9.205,00 TL

4-10 Yıl11.357,00 TL1145,50 TL12.502,00 TL

EHLİYET SINAV ÜCRETİ VE EHLİYET HARÇ BEDELLERİ

Yazılı sınav ücreti: 1087 TL

Direksiyon sınav ücreti: 1087 TL

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1897 TL

B sınıfı ehliyet harç bedeli: 5720 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı için harç bedeli: 9546 TL

Değerli kağıt bedeli: 1435 TL

Vakıf Payı: 333,5 TL

Ekonomi, trafik, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 yılında hayatımıza girecek zamlar belli oldu - Son Dakika

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