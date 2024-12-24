2025'te memurlar ne kadar maaş alacak? - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?

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Yılın son günleri yaşanırken 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için gözler enflasyon rakamlarına yöneldi. 2024'ün ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon baz alındığında yeni yıl için memur maaşları yeniden hesaplandı.

24.12.2024 09:38
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2025 yılına girerken Türkiye'de memur ve emekli maaşları enflasyon farklarıyla güncellenecek. 6 aylık enflasyon farkı sayesinde öğretmen, polis, hemşire, mühendis gibi meslek gruplarının maaşlarında artış bekleniyor. Bu kapsamda, en düşük memur maaşının 34 bin TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.

OCAK 2025 MAAŞ ARTIŞLARI BEKLENİYOR

Memur maaş artış oranları, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşecek. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı verisi, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Merkez Bankası tahminlerine göre, %16,54'lük 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş artışlarının %12,31'e kadar çıkması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR 34 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Yeni düzenlemelerle birlikte, en düşük memur maaşı 34 bin TL'yi aşacak, memur emeklisi maaşları ise 20 bin TL'ye yaklaşacak. Ancak, emekli memur maaşlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 4-5 puan daha düşük olduğu belirtiliyor.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR

2025'te kim ne kadar maaş alacak?

Profesör: 85.671 TL → 96.217 TL

Uzman Doktor: 66.174 TL → 74.320 TL

Başkomiser: 58.074 TL → 65.222 TL

Mühendis: 58.957 TL → 64.440 TL

Şube Müdürü: 57.762 TL → 64.872 TL

Araştırma Görevlisi: 56.537 TL → 63.496 TL

Avukat: 56.179 TL → 63.094 TL

Uzman Öğretmen: 52.575 TL → 59.046 TL

Polis Memuru: 52.552 TL → 59.021 TL

Öğretmen: 47.441 TL → 53.280 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.060 TL → 52.853 TL

Vaiz: 49.161 TL → 55.212 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): 41.890 TL → 47.046 TL

Memur (Üniversite Mezunu): 40.824 TL → 45.849 TL

2025\'te memurlar ne kadar maaş alacak?

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Son Dakika Ekonomi 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak? - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    memura bol verin babamın meşhur lafı memur adam aç adamdır 4 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu hesabın altına emekli 12500 14000 tl deyin daha iyi olur du 4 1 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    saçma sapan haber yapmayın amacınız nedir napacaksınız profesör maaşını 2 2 Yanıtla
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