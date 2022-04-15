22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor! Bakan Karaismailoğlu içindekileri sıralayıp ekledi: Onları almamız gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor! Bakan Karaismailoğlu içindekileri sıralayıp ekledi: Onları almamız gerekiyor

15.04.2022 11:21
22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor! Bakan Karaismailoğlu içindekileri sıralayıp ekledi: Onları almamız gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ukrayna'daki Türk gemilerine ilişkin son durumu paylaştı. Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 geminin Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde beklediğini belirten Karaismailoğlu, "Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaş nedeniyle Ukrayna'da bekleyen Türk gemileriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, 22 gemimizin Karadeniz'de beklediğini söyledi.

Karaismailoğlu, Rusya'nın kontrolündeki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bekleyen ayçiçeği yağı yüklü Türk gemilerinin haftalar önce döndüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor.

"90 MÜRETTABAT VAR"

Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadı, gemiyi terk etmek istemiyorlar.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, kömür ve demir var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz. Arama Kurtarma Merkezimizden çalışan gemi adamlarıyla sürekli irtibattayız. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor.

"SAVAŞ ORTAMI HER ŞEYİ ALTÜST EDİYOR"

Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Bir an önce bunların kurtarılması lazım ama savaşın bitmesi lazım. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna'ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor. Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor."

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirlerinin sorularını yanıtladı: (2) Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirlerinin sorularını yanıtladı: (2) Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 vizyonunu paylaştı

Adil Karaismailoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor! Bakan Karaismailoğlu içindekileri sıralayıp ekledi: Onları almamız gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Çakar" çetesi, kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
11:08 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Ümit Özdağ: İşimiz Türk kızlarının peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak
11:01 Dolar/TL yeni günde 14,63 seviyelerinde işlem görüyor
10:59 Boynuna ip bağlayıp cinsel istismarda bulunulan Demet'in teyzesi konuştu: 'Davadan vazgeçin, fiyatı siz belirleyin' dediler
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: 22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor! Bakan Karaismailoğlu içindekileri sıralayıp ekledi: Onları almamız gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement