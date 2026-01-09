28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı - Son Dakika
Ekonomi

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

09.01.2026 13:22
Külçe altın, 2025'te sağladığı reel getiriyle diğer finansal yatırım araçlarından pozitif ayrıştı. TÜİK verilerine göre altın, hesaplamaların başladığı 1997'den bu yana TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek reel getiriyi geçen yıl yüzde 51,77 ile sağlayarak rekor kırdı.

Altın, 2025 yılını yatırımcısına sağladığı güçlü getirilerle tamamladı. Yıl boyunca artan jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlik ortamı, bireysel yatırımcılar ile merkez bankalarının yükselen talebi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifelerle Çin-ABD hattında tırmanan ticari gerilim, yatırımcıların değerli metallere yönelmesini hızlandırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 4 bin dolar seviyesini aşarken, yıl sonuna doğru rekorunu 4 bin 500 doların üzerine taşıdı. Aynı dönemde gram altın da 6 bin lira seviyesinin üstünü gördü.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) reel getiri verilerine göre altın, incelenen finansal yatırım araçları arasında kazancıyla belirgin şekilde öne çıktı. Külçe altın, 2025 yılı genelinde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 55,6 oranında reel getiri sağladı.

MEVDUAT FAİZİ İKİNCİ SIRADA

Diğer yatırım araçları arasında 2025'te en yüksek reel getiriyi yüzde 8,93 ile mevduat faizi sağlarken; devlet iç borçlanma senetleri, BIST 100 endeksi, avro ve dolar altının gerisinde kaldı.

28 YILIN EN BÜYÜK GETİRİSİ

Külçe altının TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 reel getiri sunduğu 2025, TÜİK'in bu hesaplamayı yapmaya başladığı 1997'den bu yana altının yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladığı yıl olarak kayıtlara geçti. Altın, TÜFE ile indirgendiğinde 1997'de yüzde 24,8 ile yatırımcısına en fazla kaybettirdiği yılını yaşarken, 2020'de yüzde 43,94 ile 2025'in ardından en yüksek getirinin görüldüğü ikinci yıl oldu.

Ekonomi

